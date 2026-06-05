Sport e periferie, pioggia di fondi su Carmiano: oltre un milione per trasformare il “Gloria” in uno stadio moderno

CARMIANO – Un finanziamento da oltre un milione di euro che cambia il futuro dello sport cittadino. Il Comune di Carmiano è tra gli enti beneficiari dell’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2025” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e potrà contare su un contributo statale di 907.200 euro, integrato da un cofinanziamento comunale di 172.800 euro, per un investimento complessivo di 1 milione e 80mila euro destinato alla riqualificazione del Campo Sportivo Comunale “G. Gloria” di Carmiano e Magliano. Il progetto, denominato “Recupero, completamento e adeguamento dell’impianto sportivo comunale con destinazione all’attività agonistica”, era stato candidato dall’amministrazione comunale con atto di indirizzo del 5 maggio 2025 e prevede una profonda trasformazione della struttura. In programma la realizzazione del manto erboso, il rifacimento delle gradinate con relativa copertura, l’adeguamento degli impianti e una complessiva messa in sicurezza dell’intero complesso sportivo, con l’obiettivo di renderlo pienamente rispondente alle esigenze dell’attività agonistica e delle società sportive del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale per un risultato inseguito da tempo e ottenuto grazie al lavoro degli uffici tecnici e all’impegno della giunta guidata dal sindaco, avvocato Giovanni Erroi: “Dopo una prima riqualificazione del campo sportivo Gloria, che ha permesso sin dal 2022 alle squadre di Carmiano e Magliano di giocare il proprio campionato sul territorio comunale, finalmente abbiamo ottenuto un finanziamento per la riqualificazione completa e totale dell’impianto. Procederemo a mettere l’erba, a rinnovare gli spalti con la copertura e a riqualificarlo a tutto tondo, donando alla comunità di Carmiano e Magliano un campo sportivo di tutto rispetto. Crediamo di aver reso un servizio alla comunità sportiva e non solo, attraverso l’impegno, la concretezza e la condivisione da parte di tutta la nostra amministrazione. Un ringraziamento particolare agli uffici tecnici e a tutti coloro che si sono prodigati per l’ottenimento di questo grande finanziamento, compreso il Ministero e il Ministro dello Sport”.

L’intervento consentirà di offrire alle associazioni sportive, ai giovani atleti e a tutti gli appassionati una struttura più moderna, funzionale e sicura, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di aggregazione sociale e crescita del territorio. Carmiano è uno dei cinque Comuni pugliesi ammessi al finanziamento nell’ambito dello scorrimento della graduatoria nazionale. In Puglia sono stati finanziati anche Castrignano de’ Greci con 675mila euro per interventi sul proprio impianto sportivo comunale, Ugento con 1 milione e 275mila euro per il recupero e l’adeguamento delle strutture sportive cittadine, Alessano con 680mila euro destinati alla riqualificazione di un impianto esistente e Vieste con 1 milione e 418mila euro per opere di ammodernamento e messa in sicurezza. A questi si aggiunge il Comune di Trani che, nell’ambito della Linea B del programma Sport e Periferie 2025, ha ottenuto il finanziamento massimo previsto pari a 3 milioni di euro per un importante intervento di riqualificazione sportiva. Complessivamente, i progetti pugliesi ammessi al finanziamento superano i 7,9 milioni di euro di investimenti pubblici destinati a migliorare e potenziare le infrastrutture sportive regionali.