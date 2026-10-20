Educazione sessuo-affettiva a Unisalento un pomeriggio di confronto fra psicologi, assistenti sociali, scuola e servizi

LECCE – Come si costruisce una rete efficace di educazione sessuo-affettiva per bambini e adolescenti? Chi sono gli adulti di riferimento e quali strumenti servono a professionisti e famiglie? Se ne discuterà venerdì 23 ottobre, dalle 14 alle 18, nell’Aula 7 dello Studium 2000, sede del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento, nell’incontro “Educazione sessuo-affettiva: reti operative e contesti di intervento. Una mappa operativa per professionisti e famiglie nell’attuale contesto italiano”.

L’iniziativa è promossa dall’Ordine degli Psicologi della Puglia e dall’Università del Salento nell’ambito del progetto PROBEN MoEBIUS. Si rivolge a studentesse e studenti dell’Ateneo e delle Scuole di Psicoterapia, a psicologhe e psicologi, ai professionisti dei servizi sanitari, sociali ed educativi, agli insegnanti, alle famiglie e alla cittadinanza. In questa fase il tema è al centro del dibattito pubblico nazionale e l’incontro intende offrire strumenti concreti e un quadro chiaro delle competenze in campo.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali diMaria Antonietta Aiello, Rettrice dell’Università del Salento;Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine Psicologhe e Psicologi della Puglia;Massimiliano Fiorentino, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia;Ludovico Abbaticchio, Garante regionale dei Diritti del Minore. ModereràOmar Gelo, coordinatore del progetto PROBEN MoEBIUSUniSalento.

Il programma sarà articolato in due sezioni. La prima sarà dedicata agli interventi diretti sui minori. La seconda riguarderà gli interventi indiretti rivolti agli adulti di riferimento. Marta Giuliani, consigliera e coordinatrice del Gruppo di lavoro Psicologia della Sessualità e dell’Affettività dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, terrà tre relazioni su cosa sia davvero l’educazione sessuo-affettiva e quale sia la situazione in Italia; sui diversi contesti in cui si svolge, dalla scuola alla rete; su come formare genitori e adulti di riferimento consapevoli.

Interverranno inoltre Luigi Russo, direttore della Comunità Ambarabà, sull’esperienza dello psicologo di comunità e sul territorio come rete; mentre Alessandro Taurino, consigliere e coordinatore della Commissione Diritti civili, cultura delle differenze e promozione del benessere delle persone LGBTQIA+ dell’Ordine pugliese, parlerà degli strumenti per un colloquio efficace con i genitori sui temi della sessualità.

Dalle 16.30 è in programma la tavola rotonda “Fare rete oltre i confini professionali: cosa serve davvero sul territorio”, moderata da Marta Giuliani. Parteciperanno Donatella Loiacono, coordinatrice della Commissione Salute dell’Ordine Psicologhe e Psicologi della Puglia;Irene Strazzeri, delegata al Welfare dell’Università del Salento;Massimiliano Fiorentino;Ludovico Abbaticchio;Emanuele Gerardi, dirigente psicologo del Consultorio di Campi Salentina (ASL Lecce);Antonella Manca, dirigente scolastica del Liceo Scientifico Statale “Banzi Bazoli Giulietta” di Lecce.

La chiusura dei lavori è prevista alle 18.