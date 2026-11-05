Migrazioni, al via il ciclo di incontri fra ricerca e formazione

LECCE – Partirà domani, venerdì 6 novembre, all’Università del Salento “Con Parole Altre. Percorsi di incontro, studio e formazione sulle migrazioni contemporanee”, il ciclo di incontri promosso dall’Ateneo insieme alla Cooperativa Sociale Rinascita che sul territorio salentino gestisce diversi progetti della rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Otto appuntamenti tra novembre e dicembre, fra seminari, presentazioni di libri, un documentario e un monologo teatrale, apriranno un percorso che proseguirà a gennaio con un corso di lingua e cultura italiana L2 per rifugiati e richiedenti asilo e, da marzo, con un nuovo ciclo di seminari e incontri.

Il primo appuntamento, domani alle 17.00 nell’Aula 3 dell’Edificio 6 (Complesso Studium 2000), metterà a fuoco due fronti dell’attualità europea. Oliviero Forti (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli) parlerà di Ceuta alla prova del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, tra diritto, solidarietà e geopolitica; Giusy D’Alconzo (Save the Children Italia) della protezione dei minori non accompagnati, tra norme europee e realtà del confine. Introdurrà e dialogherà con i relatori Ubaldo Villani Lubelli, presidente del Corso di Laurea magistrale in Governance euro-mediterranea delle Politiche migratorie all’Università del Salento.

L’iniziativa nasce per costruire un luogo stabile di confronto tra università, operatori dell’accoglienza e società civile e guardare alle migrazioni come a un fenomeno strutturale e non come a un’emergenza. Accanto alla ricerca, il progetto dà spazio alla parola scritta, orale e scenica, cioè a letteratura, cinema e teatro, per restituire alle storie migranti la loro complessità umana, culturale e politica. Il Salento, terra di approdi e osservatorio privilegiato sul Mediterraneo, ne è il contesto naturale.

Il ciclo coinvolge in modo diretto la didattica dell’Ateneo. La partecipazione dà diritto infatti a due CFU per ciascun ciclo di incontri (dunque 4 in totale) agli studenti di tutti i corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici, del corso di laurea magistrale in Governance euro-mediterranea delle Politiche migratorie del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dei corsi di laurea in Sociologia, di area politologica e in Servizi Sociali del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Gli incontri sono aperti anche a studenti delle scuole superiori, operatori e professionisti dei servizi, associazioni del terzo settore, cittadini, migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

Il calendario proseguirà lunedì 16 novembre con due appuntamenti: in mattinata Alessandra Di Maio (Università di Palermo) sul Black Mediterranean, nel pomeriggio la presentazione di “Italiapartheid. Stranieri nella penisola del razzismo” con l’autore Leonardo Palmisano (Università di Foggia) e la giornalista Valentina Murrieri. Il 17 novembre il regista e attivista Fred Kuwornu presenterà il documentario “We Were Here”, dedicato alla presenza africana nel Rinascimento europeo. Il 27 novembre, nella sala conferenze del Rettorato, il sociologo Stefano Allievi (Università di Padova) porterà in scena il monologo “Di acqua e di terra. Migrazioni e altri movimenti”. A dicembre spazio al libro di Fabio Ciracì “Sul razzismo”, a un dialogo interreligioso sullo straniero tra il regista Alessandro Valenti e l’imam Saifeddine Maaroufi e, in chiusura, al rapporto tra migrazioni e mafie.

«Questa rassegna è un’occasione per connettere la ricerca scientifica alle sfide del nostro tempo e rafforzare il dialogo tra università e territorio», dichiarano le curatrici, la professoressa Maria Renata Dolce dell’Università del Salento e la dottoressa Anna Cordella della Cooperativa Rinascita. «Vogliamo offrire a studenti, cittadini e addetti ai lavori occasioni di confronto aperte e plurali, chiavi di lettura informate e critiche per comprendere a fondo i fenomeni migratori e superarne le narrazioni semplificanti e strumentali».