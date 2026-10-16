Giornata mondiale dell’alimentazione, sicurezza e diritto al cibo al centro del forum Coldiretti del 20 e 21 ottobre

PUGLIA – Sono 321 le allerte e 358 i respingimenti alle frontiere registrati dal sistema europeo RASFF tra luglio e settembre 2026, il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi dell’Unione europea, con segnalazioni legate alla presenza di microrganismi patogeni, residui di pesticidi e micotossine, allarmi che mettono al centro l’importanza della sicurezza di ciò che arriva sulle tavole a tutela della salute dei cittadini e il diritto di tutti ad avere accesso a un cibo buono, sano e prodotto nel rispetto delle regole. Ad affermalo è Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione che si celebra il 16 ottobre, alla luce delle crescenti criticità che interessano la sicurezza degli alimenti e la tenuta dei sistemi agroalimentari, tra i temi al centro della XXIV edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, in programma a Roma il 20 e 21 ottobre.

Tra i casi rilevati figurano contaminazioni da Salmonella nelle carni avicole provenienti dal Brasile, la presenza di micotossine nei fichi secchi della Turchia e irregolarità relative ai residui di fitofarmaci in diversi prodotti importati. Un quadro che, secondo Coldiretti Puglia, rende ancora più urgente affrontare il tema della sicurezza alimentare in una prospettiva che tenga insieme salute dei cittadini, trasparenza dell’origine e tutela del reddito degli agricoltori. “Non possiamo chiedere alle imprese agricole pugliesi ed europee di rispettare standard sempre più rigorosi sulla sicurezza, sull’ambiente e sulla qualità e contemporaneamente permettere l’ingresso nel mercato unico di prodotti ottenuti secondo regole differenti”, denuncia Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, nel sottolineare che “la reciprocità deve essere una condizione imprescindibile, perché non può esistere concorrenza leale quando gli obblighi non sono gli stessi per tutti”.

Il diritto al cibo non significa infatti soltanto disponibilità di alimenti, ma possibilità di accedere a produzioni sicure, di qualità e trasparenti nella loro origine per garantire la salute dei cittadini – aggiunge Coldiretti Puglia – una questione che diventa ancora più rilevante mentre guerre, crisi geopolitiche, cambiamenti climatici e crisi economiche stanno aumentando la vulnerabilità dei sistemi alimentari e mettendo sotto pressione produzione agricola, reddito e liquidità delle aziende agricole, ma anche accesso al cibo.

Secondo l’analisi Coldiretti su dati del Centro Studi Divulga, nel mondo una persona su tre non può permettersi un pasto adeguato, mentre l’ultimo rapporto della Fao sulle crisi alimentari evidenzia il peso determinante di guerre, conflitti, crisi geopolitiche, crisi economiche ed eventi climatici estremi sulla sicurezza alimentare globale.

Per due giornate il Forum riunirà, infatti, rappresentanti delle istituzioni, esperti, accademici, opinionisti e protagonisti del mondo economico, finanziario e politico, chiamati a confrontarsi con il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo e il Presidente Ettore Prandini sulle sfide e le prospettive di un settore strategico per il Sistema Paese, offrendo un’occasione di analisi e dialogo sulle trasformazioni che stanno interessando l’agricoltura e l’alimentazione, tra scenari nazionali e dinamiche internazionali.

Per Coldiretti Puglia la sfida riguarda direttamente anche il futuro dell’agricoltura pugliese, chiamata a garantire produzioni di qualità in un contesto segnato dall’aumento dei costi, dalla pressione climatica e dalla concorrenza di prodotti provenienti da Paesi nei quali non sempre valgono gli stessi standard europei.