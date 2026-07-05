Emergenza afa in Puglia, scatta la corsa al gelato: Coldiretti segnala il boom delle agrigelaterie e dei gusti a chilometro zero

PUGLIA – L’intensa ondata di calore che sta stringendo la Puglia in una morsa di afa sta modificando rapidamente le abitudini alimentari dei cittadini, spingendo alle stelle i consumi di gelato.

Diventato ormai un sostituto frequente per la pausa pranzo o per uno spuntino rigenerante, il gelato rappresenta una voce di spesa notevole per le famiglie pugliesi, che vi destinano quasi 100 milioni di euro ogni anno, tanto da aver consolidato la presenza del classico cono all’interno del paniere dei consumi Istat.

A tracciare il quadro di questa tendenza è Coldiretti Puglia, evidenziando come il prodotto, pur essendo ormai destagionalizzato, registri proprio nei mesi estivi il suo picco assoluto di vendite.

A guidare questa crescita verticale è in particolare il comparto artigianale, trainato da una fortissima svolta verso la valorizzazione delle materie prime del territorio e della stagionalità.

Secondo quanto rilevato da Coldiretti Puglia, i consumatori preferiscono sempre più spesso proposte che raccontano la biodiversità locale. Accanto ai gusti tradizionali, si fanno spazio ricette innovative a base di latte fresco, frutta del territorio, olio extravergine d’oliva, miele, mandorle, fichi e agrumi regionali, creando un legame diretto tra il mondo della terra e quello della sottozero.

Una delle novità più rilevanti segnalate dall’associazione è il consolidamento delle agrigelaterie, strutture capaci di garantire una filiera interamente tracciata che va “dalla stalla alla coppetta”. In queste realtà si possono gustare gelati realizzati con latte di asina, capra o pecora, ma anche varianti all’olio extravergine o alla frutta appena raccolta come ciliegie, pesche e albicocche.

Questa attenzione alla genuinità sta spingendo anche i laboratori tradizionali a stringere accordi di filiera corta direttamente con gli agricoltori locali, assicurando freschezza, sostenibilità ambientale e supporto all’economia del territorio.

Il patrimonio pugliese in questo settore conta ben 163 laboratori artigianali. Si tratta di un tessuto produttivo che, come spiega Coldiretti Puglia, continua a innovare senza però smarrire le proprie radici. Le gelaterie si stanno adattando rapidamente alle nuove richieste del mercato, affiancando ai grandi classici linee pensate per le diverse esigenze alimentari, come le varianti senza lattosio, le proposte vegane, i prodotti a ridotto contenuto di zuccheri e le specialità realizzate esclusivamente con ingredienti autoctoni.

Il successo di questa estate conferma così il valore economico e culturale di una filiera integrata che valorizza il Made in Italy agroalimentare partendo direttamente dalle campagne.