/a>

HomePoliticaContro i trafficanti di olio e grano sit-in degli agricoltori alla Prefettura...
PoliticaPrima Pagina

Contro i trafficanti di olio e grano sit-in degli agricoltori alla Prefettura di Bari

A rischio la salute dei cittadini. Le speculazioni e l’import selvaggio fanno crollare le quotazioni, servono più controlli e l’uso delle tecnologie come risonanza magnetica e isotopi da piegare come prove in giudizio

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging

Contenuto protetto da copyright © Corriere Salentino - Tutti i diritti riservati.