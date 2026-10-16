“La Repubblica siamo noi”: ad Andrano il senatore Giorgio De Giuseppe incontra le nuove generazioni

ANDRANO – La Repubblica non è soltanto un insieme di istituzioni, ma una comunità di cittadini che partecipano, si confrontano e contribuiscono ogni giorno alla vita democratica del Paese. È questo il messaggio al centro dell’incontro “La Repubblica siamo noi. Dialogo tra generazioni sull’impegno civile”, in programma lunedì 19 ottobre, alle 18.30, nella Biblioteca comunale “Don Giacomo Pantaleo” di Andrano. Un appuntamento dedicato al valore della partecipazione, alla memoria della storia repubblicana e al confronto tra chi ha vissuto da protagonista importanti stagioni della vita istituzionale italiana e le nuove generazioni, chiamate a raccoglierne l’eredità e ad affrontare le sfide del futuro. Ospite d’eccezione sarà l’ex senatore della Repubblica Giorgio De Giuseppe, che ripercorrerà la propria esperienza parlamentare offrendo una testimonianza diretta dell’impegno politico e civile, tra ricordi, trasformazioni della società italiana e riflessioni sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

L’obiettivo è costruire un ponte tra passato e presente, valorizzando l’esperienza di chi ha contribuito alla vita democratica del Paese e stimolando soprattutto nei giovani una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società. L’iniziativa è promossa dall’associazione di promozione sociale Mediterranea-Andrano, con il patrocinio del Comune di Andrano e il sostegno di Res Publica APS e del Rotary Club Tricase-Capo di Leuca. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Luigi Musarò, presidente di Mediterranea-Andrano APS, del sindaco Salvatore Musarò e di Mario Carparelli, presidente del Rotary Club Tricase-Capo di Leuca. A moderare il confronto sarà Luigi Cariddi, vicepresidente di Res Publica APS, mentre le conclusioni saranno affidate ad Andrea Menotti Musarò, dell’associazione Mediterranea-Andrano. Al centro del dibattito ci sarà anche una domanda particolarmente attuale: quale significato assume oggi l’impegno civile in una società attraversata da profondi cambiamenti? La testimonianza di De Giuseppe offrirà l’occasione per riflettere sull’importanza del dialogo tra generazioni, sulla responsabilità individuale e collettiva e sulla necessità di mantenere vivo il legame tra cittadini e istituzioni democratiche. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, vuole essere non soltanto un momento di approfondimento storico e politico, ma anche un invito a riscoprire il valore della partecipazione attiva. Perché la Repubblica, come suggerisce il titolo dell’iniziativa, non appartiene soltanto a chi la rappresenta nelle istituzioni, ma a tutti coloro che, attraverso le proprie scelte e il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a costruirne il futuro.