Rassegna cameristica internazionale VI edizione, ventesimo e ultimo concerto venerdì 11 settembre

ANDRANO (Lecce) -Gran finale per il “Festival del Capo di Leuca”, rassegna cameristica internazionale organizzata da Eleusi Aps con la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta.

Cinque artisti sul palco, per il concerto «Reminiscenze», chiuderanno uno dei programmi più ricchi del cartellone estivo salentino, che ha visto migliaia di spettatori assistere alle venti tappe organizzate in alcuni dei luoghi più suggestivi e carichi di storia del territorio.

Chiara Sannicandro, Margherita Simionato, Cristian Musìo, Ludovica Cordova e lo stesso direttore artistico Alessandro Licchetta, delizieranno il pubblico con una intensa scaletta di brani tratti dalle musiche di Ottorino Respighi e Johannes Brahms.

Chiara Sannicandro è una violinista italo-tedesca, formatasi al Mozarteum di Salisburgo, alla Jacobs School of Music dell’Indiana University negli Stati Uniti e alla Musik Akademie di Basilea. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Premio del Pubblico al Concorso Internazionale Joseph Joachim di Hannover e il Premio del Pubblico al Concorso Johannes Brahms di Pörtschach, si è affermata come una delle più promettenti violiniste della sua generazione. Si è esibita come solista in Europa e Nord America, collaborando con prestigiose istituzioni quali la Camerata Salzburg e la Kammerakademie Potsdam. Ha inoltre approfondito la propria formazione con artisti del calibro di Leonidas Kavakos, Mihaela Martin e Augustin Hadelich. Appassionata di musica da camera e orchestrale, suona un prezioso violino Matteo Goffriller del 1723, concesso dalla Deutsche Stiftung Musikleben.

Margherita Simionato è una violinista nata a Milano, si è laureata al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con Mauro Loguercio e ha completato il biennio al Conservatorio di Novara. Nel 2023/2024 ha frequentato l’Accademia del Teatro alla Scala con Francesco De Angelis. Si è perfezionata con Laura Marzadori, Klaidi Sahatci e Hiro Kurosaki. Ha suonato con Oscom, Orchestra Canova, Orchestra Vivaldi e I Cameristi della Scala, collaborando con Fabio Luisi, Marco Armiliato e Donato Renzetti. Attualmente studia con Daniele Pascoletti.

Cristian Musìo si è diplomato in viola presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e ha successivamente conseguito la laurea di II livello in violino, affiancando ulteriori studi di specializzazione in ambito musicale e musicologico. Ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana, dell’Accademia del Teatro alla Scala e dell’Orchestra “Luigi Cherubini” diretta da Riccardo Muti, collaborando con direttori e artisti di fama internazionale. Svolge un’intensa attività orchestrale e cameristica, con esibizioni in importanti teatri e festival italiani e collaborazioni discografiche. Accanto all’attività concertistica, è impegnato nella didattica, nella divulgazione musicale e nell’organizzazione culturale.

Ludovica Cordova è una violoncellista calabrese, si è diplomata con lode al Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria. Ha fatto parte della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, vincendo il Premio Leonardo consegnato da Antonio Pappano. Ha collaborato con importanti orchestre italiane e suonato sotto la direzione di Riccardo Muti, Salvatore Accardo, Giovanni Sollima e Fabio Luisi. Nel 2025 ha concluso il corso di Alta Formazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Giovanni Sollima.

Alessandro Licchetta è pianista, docente e direttore artistico del Festival del Capo di Leuca. Dopo aver conseguito con il massimo dei voti, la lode e la menzione le lauree in pianoforte e pianoforte cameristico, si perfeziona con Pasquale Iannone. Svolge un’intensa attività concertistica come solista e camerista, esibendosi in prestigiosi festival e istituzioni musicali in Italia e all’estero e collaborando con artisti di riconosciuto rilievo internazionale. Accanto all’attività artistica promuove numerosi progetti culturali. Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino.

Palazzo Spinola Caracciolo di Andrano sorge su un castello le cui fondamenta risalgono al XIII secolo. Il palazzo venne ampliato e fortificato dopo le invasioni turche del 1480. Ha una pianta quadrangolare, con un piano nobile superiore e un piano inferiore di servizio. Conserva una torre cilindrica con cornicione marcapiano, archetti e beccatelli. Oggi è di proprietà del Comune.

Il Festival del Capo di Leuca 2026 è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni partner, con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e rafforza il proprio percorso di crescita attraverso le convenzioni siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, due tra le più autorevoli istituzioni musicali italiane. Accordi che consolidano il profilo culturale e formativo del Festival, favorendo un dialogo costante con realtà di eccellenza e contribuendo ad arricchire la qualità artistica della manifestazione.

Il comitato artistico del Festival è composto, oltre che dal maestro Alessandro Licchetta, anche dai maestri Andrea Sequestro e Cristian Musio, mentre il direttore amministrativo è Luca Antonio Esposito.