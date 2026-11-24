ANDRANO (Lecce) – Mercoledì 25 novembre 2026, ad Andrano, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Andrano, gestiti dal GUS – Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti”, promuovono “Il Cammino delle farfalle”, quarta edizione della marcia contro la violenza di genere e la cultura patriarcale che, dal 2023, coinvolge istituzioni, scuole, associazioni e cittadinanza.

Attraversare insieme le strade di Andrano significa riportare al centro del dibattito pubblico la questione della violenza maschile sulle donne, troppo spesso affrontata soltanto all’indomani dell’ennesimo femminicidio. Una violenza che affonda le proprie radici nella cultura patriarcale e che si manifesta quotidianamente attraverso forme di controllo, sopraffazione, discriminazione e limitazione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne. Da qui la necessità di costruire, insieme alla comunità, percorsi di sensibilizzazione e mobilitazione che vadano oltre la ricorrenza del 25 novembre.

La giornata del 25 novembre è infatti il risultato di un percorso che, nelle ultime settimane, ha coinvolto attivamente la comunità. Presso la Fucina delle Culture di Castiglione d’Otranto, il GUS ha organizzato una serie di laboratori condotti da Simona Falconi, ricamatrice e artigiana sarda con una lunga esperienza nella pratica del ricamo e nella trasmissione dei saperi artigianali. Attraverso il lavoro collettivo sono stati realizzati bandiere e stendardi contro la violenza patriarcale, che accompagneranno il corteo lungo le strade del paese.

Alle ore 18:00 è previsto il ritrovo presso gli uffici del GUS, in via Napoli n. 7, dove saranno distribuite le bandiere realizzate durante i laboratori. La marcia partirà alle ore 18:30 e attraverserà Piazza Indipendenza, via Roma, Piazza Castello, via Aldo Moro, via IV Novembre, via XXV Luglio e via del Mare, fino a raggiungere l’Oratorio San Francesco d’Assisi.

Alle ore 19:30 sarà inaugurato “Las Mariposas”, il murale dedicato alle sorelle Mirabal, realizzato dall’artista Chekos con il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Andrano.

Patria, Minerva e María Teresa Mirabal furono militanti dell’opposizione alla dittatura di Rafael Trujillo nella Repubblica Dominicana. Conosciute come Las Mariposas (le farfalle), furono assassinate il 25 novembre 1960 per il loro impegno politico contro il regime. In loro memoria, nel 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’opera, realizzata sulla facciata dell’Oratorio San Francesco d’Assisi, proprio di fronte all’Istituto Comprensivo, è stata promossa dal GUS grazie alle risorse del progetto EUREKA – Atlante per la conoscenza e alla disponibilità di Don Antonio Accogli, parroco di Andrano, che ha accolto la proposta dell’associazione. Ad accompagnare il murale, una targa e un QR code attraverso il quale sarà possibile approfondire la storia e l’impegno politico delle tre sorelle.

“Il murale è un dono del GUS alla comunità di Andrano, una comunità di cui ci sentiamo parte e con la quale condividiamo quotidianamente percorsi, relazioni e valori – dichiarano dal GUS. Aver avuto l’opportunità di realizzarlo sul muro dell’oratorio, proprio di fronte all’Istituto Comprensivo, ci onora ancora di più.

È un segno di gratitudine e di appartenenza, perché crediamo che fare accoglienza significhi soprattutto costruire comunità, generare bellezza e contribuire alla valorizzazione degli spazi comuni.

E se è vero che il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo, ci piace pensare che le sorelle Mariposas, con il loro coraggio e la loro lotta per la libertà, continuino ancora oggi a generare piccoli e grandi cambiamenti”.

A seguire, alle ore 20:00, si terranno i saluti istituzionali e, alle ore 20:30, lo spettacolo teatrale “Sindrome Italia. O delle vite sospese”, di e con Tiziana Francesca Vaccaro.

Lo spettacolo, nato da oltre un anno di ricerca tra materiale scientifico e testimonianze dirette, in collaborazione con l’associazione ADRI – Donne romene in Italia, racconta la storia di Vasilica Baciu, una donna romena che lascia il proprio Paese e i propri figli per lavorare in Italia come assistente familiare. Attraverso la sua vicenda, il lavoro teatrale indaga le condizioni psicologiche, lavorative e sociali delle donne migranti impiegate nel settore dell’assistenza familiare, portando all’attenzione del pubblico le contraddizioni di un sistema di cura che si regge in larga parte sul lavoro delle donne migranti e sulla separazione dalle loro famiglie.

Lo spettacolo, vincitore del Premio della Critica Ermo Colle 2022 e della sezione drammaturgia – Teatro Donna del Concorso Europeo per il Teatro e la Drammaturgia Tragos 2021, vede le musiche originali di Andrea Balsamo, il visual concept e le luci di Eleonora Diana e le illustrazioni di Elena Mistrello.

Il GUS – Gruppo Umana Solidarietà “GUIDO PULETTI” APS

Il G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti APS nasce nel 1993 dall’impegno di volontarie e volontari attive/i a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra nella ex Jugoslavia e dedica il proprio nome a Guido Puletti, giornalista e attivista ucciso durante una missione umanitaria in Bosnia ed Erzegovina. L’Organizzazione promuove solidarietà sociale, pace e tutela dei diritti umani attraverso interventi orientati all’inclusione, alla coesione sociale, all’educazione alla cittadinanza globale, al contrasto della povertà educativa, alla cooperazione allo sviluppo e alla risposta alle emergenze umanitarie. Nel corso degli anni ha sviluppato un metodo di lavoro fondato sull’ascolto dei bisogni, sulla presa in carico multidisciplinare, sulla collaborazione con le reti territoriali e sulla costruzione di percorsi capaci di coniugare tutela dei diritti, partecipazione, empowerment e sviluppo sostenibile delle comunità.