L’A9 paga un primo tempo difficile: Corato vince 63-51, rimonta granata incompiuta.

Si interrompe al PalaLosito di Corato la serie di vittorie dell’A9 Nardò, sconfitta 63-51 nella quarta giornata di Serie B Interregionale. Dopo un primo tempo complicato, chiuso con diciotto punti di svantaggio, i granata riescono a riaprire una partita che sembrava compromessa, arrivando fino al -6 nell’ultima frazione. Nel momento decisivo, però, un’occasione sprecata in contropiede e la successiva tripla dei padroni di casa spengono le possibilità di rimonta.

L’avvio è tutto di marca coratina. Nardò fatica a trovare soluzioni offensive e realizza appena 8 punti nel primo quarto, contro i 16 della formazione di casa. Le difficoltà proseguono nella seconda frazione, durante la quale il divario aumenta ulteriormente: un altro parziale da 18-8 manda le squadre negli spogliatoi sul 34-16.

Al rientro dall’intervallo arriva la reazione degli uomini di coach Castellitto. L’A9 ritrova maggiore efficacia in attacco e limita Corato a soli 10 punti nel terzo periodo, recuperando otto lunghezze e riportandosi sul 44-34. La rimonta prosegue nell’ultimo quarto, quando i neretini riescono a ridurre lo svantaggio fino a sei punti. Sul contropiede che potrebbe valere il -4, però, Nardò spreca una possibilità preziosa. Corato risponde immediatamente con una tripla, ristabilendo nove lunghezze di distanza e indirizzando definitivamente l’incontro. Il risultato finale è 63-51.

Sul piano individuale, Riccardo Bartolozzi è il miglior realizzatore granata con 18 punti e 8 rimbalzi. Seguono Lautaro Fraga, autore di 11 punti e 4 assist, e Francesco Grassi, che chiude a quota 10. Sotto canestro, Ilia Boev raccoglie 11 rimbalzi, di cui quattro offensivi.

A pesare sul risultato è soprattutto la scarsa precisione al tiro dell’A9, che termina la gara con appena 2 triple realizzate su 22 tentativi, pari al 9%. Una serata difficile sul piano offensivo, nella quale i granata riescono comunque a reagire dopo l’intervallo, senza completare il recupero.

Dopo quattro giornate, la formazione neretina presenta un bilancio di due vittorie e due sconfitte, interrompendo la serie positiva inaugurata contro Civitanova e proseguita a Matera.

A9 Nardò: Bartolozzi 18, Fraga 11, Grassi 10, Adeola 4, Boev 4, Bolis 2, D’Apice 2, Castellitto 0, Valente 0, Bissok 0, Berov ne.

Basket Corato: Torrigiani 13, Marchet 10, D’Agnano 10, Hoeve 9, Da Rin 7, Rapini 6, Boccasavia 5, Braga 3, Ortolà 0, Mrkaic 0, Todisco ne, Grassi ne.