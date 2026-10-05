A9 Nardò, la prima in casa coincide con la prima vittoria. Civitanova battuta 79-71

NARDO’ (Lecce) – Davanti al proprio pubblico, l’A9 Nardò supera 79-71 la Virtus Civitanova e cancella subito il passo falso di Matelica, conquistando i primi due punti della sua stagione in Serie B Interregionale.

Civitanova prova a rovinare la festa e parte meglio, chiudendo avanti 22-26 il primo quarto. Nardò resta a contatto anche nei minuti meno brillanti e va all’intervallo sul 37-41, senza permettere agli ospiti di prendere realmente il largo.

Al ritorno dagli spogliatoi cambia il ritmo della partita. L’A9 alza i giri, recupera lo svantaggio e arriva all’ultimo quarto in perfetta parità, 58-58. Gli ultimi dieci minuti diventano così una partita dentro la partita, e stavolta è il Toro a prendersela. Civitanova perde progressivamente terreno, mentre il Pala Andrea Pasca accompagna l’allungo granata fino al 79-71 della sirena.

Dentro la vittoria c’è una prova maiuscola di Riccardo Bartolozzi: 20 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Lautaro Fraga dirige e colpisce con 18 punti e 10 assist, mentre Francesco Grassi ne firma 15 e Andrea D’Apice 10. Nardò tira con il 50% dal campo e perde soltanto 9 palloni.Il primo sorriso è arrivato.

Adesso il campionato porta subito l’A9 verso un altro appuntamento: domenica 11 ottobre alle 18:00 in trasferta contro la Virtus Matera.

A9 Nardò; Bartolozzi 20, Fraga 18, Grassi 15, D’Apice 10, Bolis 9, Castellitto 3, Valente 2, Adeola 2, Boev 0, Bissok ne, Berov ne, Rosciglione ne.

Virtus Civitanova: Zaiets 18, Bruni 16, De Florio 12, Charfi 7, Gardini 6, Berta 5, Milone 4, Iannotti 3, Ouattara 0, Conti 0, Buccolini ne, Baleani ne.

Andrea Vantaggiato (Ufficio Stampa A9 Pallacanestro Nardò) – Foto: Andrea Cecere