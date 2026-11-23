L’A9 Nardò torna al successo superando 76-66 il Nuovo Basket Aquilano, riscattando la pesante sconfitta di Recanati. Una vittoria costruita con una reazione decisa nella seconda frazione e consolidata durante la ripresa, al termine di un confronto nel quale gli abruzzesi hanno saputo mettere in difficoltà i padroni di casa.

L’avvio vede i granata trovare un primo vantaggio, ma Aquilano risponde e riesce a ribaltare l’andamento dell’incontro, chiudendo i primi dieci minuti avanti 20-25. La formazione di coach Castellitto cambia passo nel secondo quarto: Nardò recupera lo svantaggio e, grazie a un parziale di 23-13, raggiunge l’intervallo lungo sul 43-38, riportando la partita dalla propria parte.

La ripresa rimane combattuta. Gli ospiti cercano di contenere il distacco, ma l’A9 conserva il vantaggio e riesce ad ampliarlo di un’ulteriore lunghezza, presentandosi all’ultima frazione sul 59-53. Gli ultimi dieci minuti premiano ancora i neretini, che incrementano progressivamente il margine fino al 76-66 conclusivo, impedendo ad Aquilano di completare il recupero.

A guidare l’attacco granata è Riccardo Bartolozzi, protagonista di una doppia doppia impreziosita da 25 punti. In doppia cifra anche Alessio Bolis (14) e Matteo Palermo (11), mentre Lautaro Fraga contribuisce con 9 punti ed Emmanuel Adeola con 7.

Ma la serata porta con sé anche una storia attesa da oltre un anno: il ritorno in campo di Mitchell Poletti. Il capitano, fermato da un infortunio prima dell’inizio della scorsa stagione e successivamente da una ricaduta, disputa finalmente la sua prima partita ufficiale con l’A9.

Tre punti per Poletti, al termine di un recupero lungo e difficile, durante il quale non ha mai smesso di accompagnare la squadra. Un ritorno dal significato particolare per il giocatore e per la società, che può finalmente contare sul contributo in campo del proprio capitano.

Pallacanestro A9 Nardò: Bolis 14, Adeola 7, Poletti 3, Castellitto A. 3, Palermo 11, Valente, D’Apice 2, Bartolozzi 25, Fraga 9, Grassi, Bissok ne, Boev 2. All. Castellitto G.

Nuovo Basket Aquilano: Bologna, Compagnoni 5, Ciccarelli ne, Nardecchia 3, Marrucci 8, Bischetti 9, Berardi 7, Alfonsetti ne, Cecchi 12, Cassar 20, Tuccella 2. All. D’Addio

Parziali: 20-25, 23-13, 17-15, 16-13.