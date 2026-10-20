Lecce, a Santa Rosa arrivano 15 nuovi alberi al posto delle yucche e marciapiedi rimessi a nuovo. Ma c’è anche un esposto

LECCE – Il quartiere Santa Rosa cambia volto e prova a lasciarsi alle spalle le polemiche sul taglio delle yucche. Al loro posto arrivano 15 lagerstroemie, alberi ornamentali alti tre metri, caratterizzati da tronchi già sviluppati e destinati a regalare fioriture abbondanti e molto colorate. Un intervento che, secondo l’assessore all’Ambiente Severo Martini, non servirà soltanto a ripristinare il verde eliminato, ma contribuirà a migliorare l’aspetto complessivo del quartiere, rendendo via Po più gradevole e accogliente.

I lavori sono cominciati questo pomeriggio e proseguiranno per altri due giorni. Gli operai della Lupiae Servizi sono intervenuti con un escavatore e le attrezzature necessarie per mettere a dimora le nuove piante, rimuovere le vecchie radici e ripristinare le porzioni di marciapiede danneggiate durante l’abbattimento delle yucche. A seguire le operazioni è arrivato anche l’assessore Martini, accompagnato dal dirigente del settore Ambiente del Comune di Lecce, per verificare direttamente l’andamento dell’intervento.

Le lagerstroemie sono particolarmente apprezzate nell’arredo urbano per le loro chiome e per i fiori dalle tonalità vivaci, che possono spaziare dal rosa al viola, fino al bianco e al rosso. Le nuove piante, già alte circa tre metri, potranno contribuire fin da subito a restituire una presenza verde alla strada, mentre le fioriture stagionali daranno un aspetto diverso rispetto alle vecchie yucche. Per Martini si tratta di un’occasione per migliorare la qualità estetica di una zona residenziale importante della città.

Ma dietro la riqualificazione resta aperta una vicenda che ha provocato forti tensioni. L’abbattimento delle yucche, avvenuto all’inizio di agosto tra via Po e via Adige, aveva sollevato interrogativi sulle autorizzazioni e sulle modalità dell’intervento. La Lupiae ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti di due coordinatori e di un dirigente, mentre l’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di recuperare dai responsabili le spese sostenute per la sostituzione delle piante e la riparazione dei marciapiedi. “Non ci sarà alcun aggravio per i cittadini e per il Comune”, ha assicurato Martini durante il Consiglio comunale, spiegando che saranno richiesti i risarcimenti a chi risulterà responsabile dell’operazione.

La vicenda, però, è approdata anche all’attenzione della magistratura. MIND Menti Indipendenti, attraverso il presidente Alberto Siculella, ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere di accertare chi abbia disposto l’abbattimento, con quali procedure e dove siano stati conferiti i materiali rimossi. “Non basta individuare un capro espiatorio e considerare chiusa la questione. Le risorse della Lupiae sono risorse pubbliche e meritano totale chiarezza”, sostiene Siculella. Tra due giorni, salvo imprevisti, via Po avrà completato la sua trasformazione, con nuovi alberi e marciapiedi sistemati. Per vedere le prime fioriture bisognerà attendere la stagione giusta. Per conoscere tutta la verità sul taglio delle yucche, invece, saranno necessari gli accertamenti sulle responsabilità di un intervento che continua a far discutere.