Lupiae, terremoto disciplinare senza precedenti: colpiti per il “caso Yucche”, pec a due coordinatori e a un dirigente

LECCE – Un terremoto disciplinare senza precedenti nei 25 anni di storia della Lupiae Servizi. Il presidente Luca Pasquino sceglie la linea dura e, dopo il caso degli alberi tagliati in via Po, nel quartiere Santa Rosa, allarga il fronte delle contestazioni anche ai livelli superiori della struttura aziendale. Sono partite le PEC indirizzate a due coordinatori e a un dirigente, chiamati a fornire chiarimenti sulle rispettive responsabilità nella vicenda che ha sollevato polemiche e indignazione in città. Un passaggio che nessuno, fino a pochi giorni fa, sembrava aspettarsi e che segna una svolta nella gestione dei procedimenti interni alla partecipata comunale.



Per la prima volta, infatti, l’azione disciplinare non si ferma all’esecutore materiale di un intervento contestato, ma risale lungo la catena di comando, coinvolgendo chi aveva compiti di coordinamento e vigilanza. Pasquino aveva annunciato rigore e accertamenti a tutto campo e, alla fine, ha deciso di andare fino in fondo, senza limitare l’inchiesta interna alla posizione dell’operaio che si era assunto la responsabilità del taglio delle alberature. Proprio quell’ammissione aveva lasciato immaginare un epilogo ben diverso: una sanzione nei confronti del dipendente e la chiusura del caso, con 10 giorni di sospensione. Invece, il presidente ha impresso un’accelerazione inattesa, scegliendo di verificare anche il funzionamento dei meccanismi di controllo aziendali. Una decisione destinata a far discutere, perché pone una questione che va oltre il singolo episodio: fino a che punto arriva la responsabilità di chi deve supervisionare il lavoro delle squadre operative? È questo uno degli interrogativi al centro delle contestazioni recapitate ai tre destinatari. Le PEC rappresentano l’avvio formale del procedimento disciplinare e non equivalgono a sanzioni già irrogate.

I responsabili di area coinvolti avranno la possibilità di presentare le proprie giustificazioni e difendere il loro operato nelle sedi previste. Resta però la portata di una scelta che rompe con il passato e che, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, avrebbe provocato sorpresa anche all’interno della stessa società. C’è chi considera eccessivo chiamare in causa figure di coordinamento per un’iniziativa che sarebbe stata assunta autonomamente da un operaio. Altri, invece, leggono nella decisione del presidente il tentativo di introdurre un principio di responsabilità più ampio, secondo il quale le anomalie operative impongono di verificare non soltanto chi abbia materialmente agito, ma anche se la struttura organizzativa abbia esercitato correttamente le proprie funzioni di vigilanza. Il caso di Santa Rosa, dunque, si trasforma in un banco di prova per la governance della Lupiae.



Pasquino, con una scelta che difficilmente passerà inosservata, manda un segnale all’intera macchina aziendale: l’accertamento delle responsabilità non può fermarsi automaticamente all’ultimo anello della catena. Saranno ora le controdeduzioni degli interessati e le successive valutazioni a stabilire se le contestazioni si tradurranno in provvedimenti disciplinari. Ma una cosa è già evidente: quello che sembrava un procedimento destinato a chiudersi con un unico responsabile ha assunto dimensioni ben più ampie. Per la Lupiae Servizi si apre un capitolo nuovo che spingerà ad alzare la guardia sui singoli affinché non accadano più episodi simili.