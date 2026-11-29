LECCE – “Il bugiardo deve avere buona memoria”. L’ex sindaco Carlo Salvemini ricorda un proverbio latino per attaccare Adriana Poli Bortone sul Piano sosta, dopo che la sindaca, venerdì in Consiglio comunale, ha rivendicato la paternità del provvedimento. “Per settimane ci ha spiegato che l’ampliamento delle strisce blu era già stato previsto dalla mia amministrazione. Ci ha accusato di incoerenza, populismo, manipolazione della realtà. Ci ha persino invitato a leggere meglio i nostri atti”, scrive il leader di Lecce città pubblica, che rilancia le parole pronunciate in aula dalla prima cittadina: “Questo non è assolutamente il piano Salvemini. È il piano Poli del quale ci assumiamo tutte le responsabilità”. Da qui l’affondo: “Ma come? Non erano le strisce blu che avevamo già programmato noi? Non erano addirittura quelle che avevano chiesto i leccesi? Ora è costretta a riconoscere che il piano è suo. Un’acrobazia politica davvero notevole”. Salvemini chiude chiamando in causa i cittadini: “I leccesi chiedono alla sindaca di ricordare quello che dice. Perché mal sopportano essere presi in giro”.

Lecce Città Pubblica riporta la discussione ai numeri. Con la bocciatura della mozione che chiedeva di fermare il piano, gli stalli a pagamento previsti restano 13.274, quasi il doppio dei 6.763 del 2025. Il voto ha dato il via libera alla mozione del centrodestra sui correttivi. Si tratta di un “fiume blu”, che deborda e attraversa via Taranto, varie zone di San Pio e Santa Rosa, il quartiere Salesiani, via Merine, il quartiere Leuca, via Cicolella, l’area della stazione (che i pendolari utilizzavano per lasciare le auto e prendere il treno) e varie zone esterne alla circonvallazione. Adesso bisognerà capire quanto costano e se il servizio può sostenerli. Sul tavolo ci sono i primi quindici minuti gratuiti nelle nuove zone tariffate, la seconda auto gratis per i residenti e l’abbonamento per la terza a 70 euro anziché 140. Giovanni Occhineri, consigliere di Lecce Domani, ricorda che le agevolazioni restano proposte, legate all’approvazione definitiva del Piano urbano della mobilità sostenibile e alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario. Le nuove tariffe scatteranno l’11 gennaio. Per estendere la sosta a pagamento ai quartieri serviranno cinque o sei mesi, necessari per installare i parcometri e predisporre la segnaletica.

Il presidente di Sgm, Damiano D’Autilia, è convinto che il giudizio dei leccesi cambierà una volta che il sistema sarà a regime. “Entro un anno dall’entrata in vigore del Piano sosta i benefici saranno tangibili. Sono convinto che i leccesi lo apprezzeranno e non vorranno tornare indietro, come è accaduto con la chiusura del centro storico”. In aula l’opposizione ha accusato l’amministrazione di voler fare cassa e ha sollevato un dubbio sugli effetti dell’estensione: se si paga anche nei quartieri, quanti automobilisti sceglieranno di spingersi direttamente in centro? D’Autilia risponde con la differenza tra le tariffe. “In centro la sosta costa di più di ora in ora, mentre in periferia la tariffa resta fissa e più bassa”. Nelle zone verdi, aggiunge, il Comune “tutt’al più troverà le risorse per andare in pari con la gestione del servizio”. Secondo il presidente, a utilizzare quegli stalli sono soprattutto i residenti, per i quali la mozione prevede la gratuità delle prime due auto. Per chi si sposta ogni giorno, Sgm indica un abbonamento mensile da 30 euro e la sosta gratuita nei sette parcheggi di interscambio, tra cui Foro Boario e Settelacquare. “Con dieci euro in più, quindi con 40 euro al mese, si può parcheggiare in tutte le zone verdi e usare il bus senza costi aggiuntivi”. Il modello richiamato da D’Autilia è quello di Bergamo, con il suo servizio di autobus rapidi. “Il sistema della sosta è funzionale a un servizio di trasporto efficiente”, osserva il presidente, ricordando che il contratto di servizio prevede anche un rafforzamento dell’organico. Sulle cinquanta assunzioni ipotizzate nelle scorse settimane, D’Autilia precisa: “L’azienda farà nuove assunzioni man mano che si amplieranno i servizi, ma non assumeremo cinquanta lavoratori”. A incidere sul fabbisogno di personale sarà anche il modo in cui si faranno i controlli. “Con il parcometro digitale conosciamo l’occupazione in tempo reale e sappiamo dove intervenire. Stiamo superando il controllo auto per auto”. La società cercherà soprattutto figure qualificate nell’uso delle nuove tecnologie e nello sviluppo dei servizi. Non ci saranno, quindi, 50 assunzioni con l’aumento delle strisce blu, ma assunzioni di personale specializzato (non è chiaro quante unità). Ma una cosa è chiara e oggettiva: Lecce sarà più cara per molti automobilisti, lavoratori e visitatori.