Martedì 20 ottobre a Cutrofiano Roberto Capello per l’ultimo appuntamento del festival I Concerti del Chiostro 2026

CUTROFIANO (Lecce) – Con ROBERTO CAPPELLO in “Incantesimi e incanti, da Oriente a Occidente”, si chiude martedì 20 ottobre la ventiseiesima edizione del festival I Concerti del Chiostro. Appuntamento a CUTROFIANO, nell’Auditorium Comunale (biglietto 10 euro).

La sua tecnica trascendentale e la raffinata sensibilità artistica e spirituale lo pongono ai vertici del concertismo internazionale. Dopo la vittoria del Premio Busoni ha costruito una carriera che conta oltre 3.000 concerti nei teatri più prestigiosi del mondo, sia come solista sia con orchestre e formazioni da camera, affiancando all’intensa attività concertistica un costante impegno didattico fatto di masterclass, seminari e corsi di perfezionamento. È inoltre costantemente invitato a presiedere giurie di concorsi pianistici nazionali e internazionali, e dal 2010 al 2016 ha diretto il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.

Il programma, dal titolo “Incantesimi e incanti, da Oriente a Occidente”, attraversa alcuni dei più grandi capolavori orchestrali trascritti per pianoforte: la suite sinfonica Sheherazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov, nei suoi quattro movimenti — “Il mare e la nave di Sinbad”, “Il racconto del principe Kalandar”, “Il giovane principe e la giovane principessa” e “La festa di Baghdad” — le Danze polovesiane dall’opera Il principe Igor di Aleksandr Borodin, e la Rhapsody in Blue di George Gershwin, eseguita nel centenario della sua prima esecuzione pubblica, il 12 febbraio 1924.

Ingresso ore 20.30, inizio ore 21.00.

Acquisto biglietti su diyticket.it e presso le ricevitorie abilitate Diyticket.

La XXVI edizione del Festival I Concerti del Chiostro è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), con il sostegno della Regione Puglia.

È organizzata dall’associazione musicale I Concerti del Chiostro APS, con il contributo e il patrocinio di Città di Galatina, Comune di Soleto, Comune di Cutrofiano e Città di Nardò, con il patrocinio del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e in collaborazione con il Club Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina e con il Lions Club Galatina, Galatone e Terre dell’Asso.