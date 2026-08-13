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Dal 15 al 20 agosto gli ultimi appuntamenti del Sei Festival di CoolClub con Mille (concerto all’alba), Pallida Cavtat e Taràn Taràn Tarantella

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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