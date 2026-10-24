“Millesuoni” per Tuglie, serata di live e convivialità

TUGLIE (LECCE): Tuglie, a partire dalle 20,00, si prepara a vivere una serata speciale all’insegna dell’amore per la musica. L’associazione musicale “Millesuoni” apre infatti le sue porte a tutta la cittadinanza e a chiunque voglia condividere un momento di festa. Nata con il preciso obiettivo di alimentare l’arte e la pratica musicale sul territorio, “Millesuoni” si conferma un punto di riferimento e un vero e proprio luogo d’incontro pensato per far dialogare generazioni, esperienze e anime diverse, tutte accomunate dalla medesima e profonda passione per il canto, gli strumenti e la bellezza della musica stessa. Tutti potranno esibirsi con il proprio strumento nelle tre differenti aree musicali allestite nei locali dell’associazione. Si potrà spaziare dalle atmosfere calde e avvolgenti del jazz e del blues, all’energia travolgente del dj set deep e house, fino alle cariche ritmiche del rock. A fare da cornice alle esibizioni ci sarà un momento conviviale, pensato nello spirito della massima condivisione e dell’ospitalità, conoscersi e celebrare la gioia di stare insieme.