Quinta edizione di “Sorrisi in Movimento”: Sport, inclusione e solidarietà nella giornata organizzata da “Il Sorriso di Pierandrea”

LECCE – Circa 400 persone di tutte le età rinnovano l’appuntamento con “Sorrisi in Movimento”. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è organizzata dall’associazione “Il Sorriso di Pierandrea” e punta sullo sport e sul gioco per centrare gli obiettivi dell’inclusione e della solidarietà. Appuntamento domenica 23 agosto al Molo 13 di Frigole a partire dalle ore 9 per una domenica di divertimento, riflessione e beneficenza in ricordo di Pierandrea Longo, giovane scomparso nel 2022 a causa di una malattia rara. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente destinato a sostenere le attività dell’associazione “Il Sorriso di Pierandrea”, impegnata a donare sorrisi, esperienze e opportunità a giovani in difficoltà. Tutti i progetti sono consultabili sul sito ufficiale: www.ilsorrisodipierandrea.it.

Sport per tutti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano (Csi) e lo stabilimento balneare Molo 13, con la partecipazione di A.do.vo.s. (Associazione dei donatori volontari di sangue) di Strudà, Acaya, Pisignano, Acquarica e Vanze e il sostegno di alcuni sponsor (Eurospin, Isicomputer e Pasticceria Giampaolo). Parteciperanno anche i ragazzi della Cooperativa Arcobaleno di Pisignano, minori stranieri non accompagnati che risiedono nel centro di accoglienza di Pisignano. Nel corso della giornata sarà possibile cimentarsi in tornei di beach volley e bocce (al mattino) e beach tennis e burraco (nel pomeriggio) con squadre miste (maschi, femmine, giovani e meno giovani). Sarà possibile anche giocare liberamente a biliardino e partecipare ad attività di animazione dedicate ai bambini, per garantire divertimento a tutte le età. La partecipazione alla giornata è aperta a tutti. “Per noi del Sorriso di Pierandrea”, dice il presidente dell’associazione, Simone Longo , “questa giornata ha un significato profondo. Significa vedere ancora una volta persone diverse incontrarsi, giocare, sorridere e scegliere di esserci. Significa trasformare il ricordo di Pierandrea in partecipazione, inclusione e attenzione verso gli altri”.

Chi era Pierandrea. Pierandrea Longo era uno studente liceale che affrontò con coraggio e dignità la sua malattia rara, trasmettendo sorrisi e positività fino alla fine. Dopo la sua scomparsa, la sua famiglia – mamma Annalisa, papà Simone e la sorella Beatrice – ha fondato l’associazione che porta il suo nome, con l’intento di trasformare la sua memoria in un faro di solidarietà verso chi affronta difficoltà analoghe. Sorrisi in Movimento non è solo sport: è una giornata in cui persone di varie età si ritrovano per condividere valori di amicizia, inclusione e solidarietà, nel segno del ricordo di Pierandrea e della voglia di fare del bene divertendosi.