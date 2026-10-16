Novoli, si insedia il nuovo Comitato Festa Sant’Antonio Abate: al via il cammino verso la Festa 2027 nel segno della devozione e della comunità

NOVOLI (Lecce) – Muove ufficialmente i primi passi la macchina organizzativa in vista delle celebrazioni di gennaio 2027 in onore di Sant’Antonio Abate, patrono di Novoli. Giovedì 15 ottobre, si è costituito il nuovo Comitato Festa, chiamato a guidare con slancio, cura e dedizione uno degli appuntamenti religiosi e identitari più attesi dell’intero Salento.

La riunione istitutiva si è svolta alla presenza del parroco uscente, don Luigi Lezzi, e del parroco designato, don Stefano Spedicato (il cui ingresso canonico alla guida della parrocchia di Sant’Antonio Abate è in programma per il prossimo 13 novembre). Un passaggio di consegne spirituale e pastorale che ha tracciato il solco entro cui si muoverà la nuova squadra.

A guidare operativamente il nuovo organismo, composto da dieci elementi in tutto – e la cui presidenza spetta di diritto al parroco – saranno il vicepresidente esecutivo Antonio Bacca, il segretario Antonio Soleti, il cassiere Andrea De Luca e i sei consiglieri Mirco Barba, Antonio De Gaetano, Valerio Perrone, Luciano Salamac, Marco Vetrugno e Carlo Viterbo”. Vi sarà poi un gruppo aperto di cooperatori dedicati alle attività logistiche, alla tradizionale raccolta delle offerte e alla costruzione della monumentale Fòcara.

Nel corso della serata, don Stefano Spedicato ha illustrato le direttive emanate dall’Arcivescovo di Lecce, mons. Angelo Raffaele Panzetta. Il presule ha richiamato l’intera comunità a custodire il cuore genuinamente spirituale e devozionale della festa patronale, valorizzando la Fòcara come potente simbolo di fede, conversione, accoglienza e fraternità, pur senza trascurarne la naturale e preziosa proiezione culturale, turistica e promozionale per la comunità novolese e per l’intera Puglia.

L’avvio di questo nuovo corso si accompagna a un profondo e sentito sentimento di gratitudine verso chi, con abnegazione e passione, ha servito la comunità negli anni trascorsi. Un plauso e un ringraziamento caloroso vanno al Comitato uscente e, in particolar modo, al Presidente uscente Tony Villani per lo straordinario lavoro svolto. Negli ultimi anni, la gestione guidata da Villani si è distinta per un impegno instancabile, senso civico e profondo amore verso la figura di Sant’Antonio Abate. Sotto la sua guida, il Comitato è riuscito ad affrontare sfide complesse, garantendo sempre alti standard organizzativi, preservando il decoro dei festeggiamenti e tenendo viva, con fierezza e sensibilità, una tradizione secolare che unisce generazioni di novolesi. A Tony Villani e a tutti i componenti della precedente squadra va il grazie sincero e riconoscente di tutta la comunità per il patrimonio di lavoro, dedizione ed entusiasmo lasciato in eredità.

In uno spirito di totale apertura e coinvolgimento della cittadinanza, il Comitato intende valorizzare l’aiuto di quanti desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. Chiunque volesse collaborare e fare parte attiva del gruppo dei cooperatori (per il supporto alla sottoscrizione popolare, alla realizzazione della Fòcara e agli allestimenti) può fare riferimento direttamente al vicepresidente esecutivo Antonio Bacca. Ai cooperatori inseriti nell’elenco ufficiale verrà rilasciato un apposito tesserino identificativo.

La nuova compagine si è messa subito al lavoro per definire gli adempimenti tecnici e logistici, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza, legalità e partecipazione. Il primo appuntamento operativo e istituzionale è già stato fissato per martedì 20 ottobre, quando il direttivo incontrerà l’Amministrazione Comunale presso il Municipio per coordinare proficuamente le iniziative civiche e religiose.

Con la costituzione del Comitato si riaccende dunque la scintilla organizzativa: Novoli si avvia con entusiasmo e spirito unitario verso la sua Festa grande.