LECCE – Che cosa si canterà quando intorno non ci sarà eco? Che cosa riuscirà a crescere anche senz’acqua? Chi si prenderà cura di chi resterà solo? Da venerdì 4 a martedì 8 dicembre (info e iscrizioni WhatsApp 3522581976 · informazioni.femina@gmail.com · biglietti disponibili su diyticket.it), nel Castello Carlo V di Lecce, queste domande accompagneranno la quarta edizione di Femina – La mia voce è il mondo intero. Con il tema Deserti e oasi, la rassegna esplorerà le geografie interiori e collettive segnate dalla perdita, dall’isolamento e dalle migrazioni, darà spazio a ciò che la memoria custodisce e ai gesti quotidiani da cui possono nascere nuovi legami. Il coro rappresenta un punto d’acqua nel deserto. Per trovare un ritmo comune, ciascuna voce deve ascoltare le altre, accordare il respiro e riconoscere il momento in cui entrare. La polifonia offrirà così un modo concreto di stare insieme, che il pubblico potrà sperimentare nei laboratori e ritrovare nei concerti. Il programma attraverserà anche il teatro, la lettura e le arti visive, con incontri e installazioni.

Le attività serali si apriranno venerdì 5 con la presentazione di Voce arcaica della compianta giornalista e attivista curda Nagihan Akarsel e con lo spettacolo In marcia. Appunti di un esodo di URA Teatro con Fabrizio Saccomanno e Marco Schiavone. Nei giorni successivi Alessia Tondo e Rachele Andrioli intrecceranno voci e tamburi, Antonio Castrignanò e Ziad Trabelsi metteranno in dialogo il Salento e la Tunisia (sabato 5), Fizas de Sardigna di Ilaria Orefice con Shardana e Ornella Cantatore accompagnate dalla chitarra di Matteo Leone esploreranno il canto a tenore al femminile mentre Carolina Bubbico e Corolla daranno forma a una partitura d’orchestra attraverso il lavoro d’insieme (domenica 6), il Trio Mandili porterà le polifonie della Georgia (lunedì 7). Le cinque giornate si concluderanno con il pranzo cantato di martedì 8 dicembre, quando la musica passerà dal palco alla tavola dopo una visita guidata al Castello.

Durante il giorno, i laboratori permetteranno di sperimentare il canto difonico e quello gutturale, avvicinarsi alle tradizioni vocali della Sardegna e della Georgia e partecipare al percorso polifonico Coro a Coro, condotto da Rachele Andrioli. Gli incontri di RiAnima precederanno le attività con brevi sessioni di risveglio del corpo e preparazione vocale. Per tutta la durata della rassegna, il castello ospiterà quattro installazioni artistiche: Specchio riflesso. Geografie dell’assenza e della rinascita di Sara Porcari, La sete di Maria Carmen Zirro, Be My Voice – Un diario per Gaza di Alhassan Selmi e Marcella Brancaforte, promossa da Donne per la Palestina, e Noi di Andrea Gabellone, realizzata dal GUS – Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti Onlus. In concomitanza con i laboratori di Femina, Open Castle curerà uno speciale Royal Castle Camp per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. Durante gli appuntamenti serali il servizio bar sarà a cura di BirrAut.

Femina. La mia voce è il mondo intero è un progetto di Coro a Coro APS, in collaborazione con Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle, Alimenta, BigSur, GUS – Gruppo Umana Solidarietà, Donne per la Palestina e BirrAut, con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce.

PROGRAMMA

Venerdì 4 dicembre la rassegna prenderà il via alle 15:30 con RiAnima, prima sessione di risveglio del corpo e preparazione vocale a cura di Rachele Andrioli. Dalle 16:00 alle 18:30 la cantante e ricercatrice Ilaria Orefice, fondatrice dell’accademia CantoDifonico.eu, condurrà “Il canto difonico e gli armonici vocali”, il primo dei tre laboratori a lei affidati. Alle 20:00 (ingresso 10 euro + dp · biglietti disponibili su diyticket.it) il Centro di Jineolojî Europa presenterà Voce arcaica, il volume che raccoglie gli articoli scritti dalla giornalista e attivista curda Nagihan Akarsel, uccisa nel 2022 a soli 40 anni, per il trimestrale Jineolojî, pubblicato nel Kurdistan del Nord, territorio occupato dalla Turchia. Attraverso questi testi, l’autrice introduce alla “scienza delle donne”, un sapere che si nutre di idee, emozioni, sguardi e relazioni e cerca un equilibrio tra ragione e sensibilità. Alle 20:45 l’attore Fabrizio Saccomanno e il violoncellista e compositore Marco Schiavone proporranno In marcia. Appunti di un esodo, spettacolo della compagnia salentina URA Teatro vincitore del Premio Ermo Colle 2026. Il lavoro nasce da una riflessione sul senso originario della scena, dall’Atene di duemilacinquecento anni fa, dove il teatro era uno spazio pubblico di pensiero e confronto, a un presente in cui la fretta e la distrazione rendono più difficile l’ascolto. Tra musica e parola, giornalismo e canto epico, i due interpreti raccontano la vicenda quasi mitica di un popolo costretto a mettersi in cammino che resiste malgrado tutto.

Sabato 5 dicembre si comincerà alle 10:30 con RiAnima, la sessione di risveglio del corpo e preparazione vocale guidata da Roberta Marra. Dalle 11:00 alle 13:30, Ilaria Orefice condurrà “Il canto gutturale”, secondo appuntamento del suo percorso, dedicato alle possibilità timbriche di questa tecnica. Alle 15:30 tornerà RiAnima con Giulia Piccinni, prima di Coro a coro, laboratorio di polifonia in programma dalle 16:00 alle 18:30. Alle 20:30 (ingresso 10 euro + dp · biglietti disponibili su diyticket.it) apriranno la serata Rachele Andrioli e Alessia Tondo. La tradizione salentina sarà il punto di partenza del loro dialogo. La prima intreccia il repertorio tradizionale con le musiche conosciute durante viaggi e collaborazioni in Italia e all’estero. La seconda si è esibita sui palchi internazionali con il Canzoniere Grecanico Salentino e ha lavorato con Ludovico Einaudi, Giovanni Sollima e Avi Avital. A seguire, Antonio Castrignanò e Ziad Trabelsi presenteranno Bar Med. Tra brani strumentali e canzoni originali, il progetto accosta la ricerca sulla musica popolare del Salento all’oud e alle sonorità del Nord Africa. Il musicista salentino ha collaborato, tra gli altri, con Stewart Copeland e Goran Bregović. Il compositore tunisino è membro storico dell’Orchestra di Piazza Vittorio e dirige Almarà, la formazione di musiciste arabe e del Mediterraneo. Al duo si uniranno Rachele Andrioli e Coro a Coro.

Domenica 6 dicembre si comincerà alle 10:30 con RiAnima, la sessione di risveglio del corpo e preparazione vocale guidata da Adele Benlahouar. Dalle 11:00 alle 13:30 Ilaria Orefice concluderà il suo percorso con il laboratorio “Canto a concordu sardo”. Alle 15:30 RiAnima riprenderà con Elisa Mucchi, prima del secondo incontro di Coro a Coro, dalle 16:00 alle 18:30. Alle 20:30 (ingresso 10 euro + dp · biglietti disponibili su diyticket.it) la serata si aprirà con Feminas de Judu, «donne di valore». Il concerto prende le mosse dal respiro e dai suoni profondi di una voce primordiale, attraversa preghiere e melodie legate all’amore, al dolore e alla festa e approda alla rilettura di una pratica storicamente maschile. Sul palco Fizas de Sardigna, il primo coro femminile di canto a tenore, fondato e diretto da Ilaria Orefice, con Shardana e Ornella Cantatore, accompagnate dalla chitarra di Matteo Leone. A seguire, Carolina Bubbico e Corolla, l’ensemble che la cantante e compositrice ha formato con studentesse e studenti delle sue classi di canto pop-rock al Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Il repertorio accosta brani di diverse tradizioni e in più lingue, riletti attraverso arrangiamenti che distribuiscono tra le voci le parti ritmiche e armoniche di un’orchestra.

Lunedì 7 dicembre la giornata si aprirà alle 10:30 con RiAnima, risveglio del corpo e preparazione vocale a cura di Roberta Marra. Dalle 11:00 alle 13:30 il Trio Mandili condurrà il laboratorio sul “Canto georgiano”. Attraverso l’ascolto e la pratica, chi parteciperà potrà sperimentare come tre parti vocali autonome si sostengano a vicenda. Alle 15:30 Giulia Piccinni guiderà l’ultima sessione di RiAnima, prima del terzo incontro di Coro a Coro con Rachele Andrioli, dalle 16:00 alle 18:30. Dalle 20:30 (ingresso 10 euro + dp · biglietti disponibili su diyticket.it) le partecipanti al percorso porteranno sul palco l’esperienza dei giorni precedenti, prima del concerto finale del Trio Mandili. In Georgia il canto accompagna la vita quotidiana, dal lavoro nei campi alla cura delle malattie e alle feste. La polifonia, per lo più a tre voci, ha origini che si ritengono anteriori al cristianesimo. Nel 2001 l’UNESCO l’ha riconosciuta come patrimonio orale e immateriale dell’umanità. Tatuli Mgeladze, Tako Tsiklauri e Mariam Kurasbediani riprendono il repertorio dello Khevsureti, regione montana del Paese, intrecciando le loro voci al suono del panduri, il tradizionale liuto a tre corde. Ne nasce un impasto sonoro insieme dolce e profondo, quasi sacro.

Martedì 8 dicembre alle 11:30, una visita guidata speciale, aperta a tutte e tutti (ticket 8 euro), condurrà alla scoperta del Castello Carlo V. Alle 12:30 la rassegna si chiuderà con il pranzo cantato. La musica passerà dal palco alla tavola, dove, tra una portata e l’altra, chi parteciperà potrà unirsi alle altre voci. Il pasto sarà così l’ultima occasione per ritrovarsi e sperimentare il piacere di cantare insieme. L’appuntamento sarà realizzato in collaborazione con Alimenta, progetto del Consorzio Sale della Terra che promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità fisiche e cognitive attraverso percorsi di formazione e autonomia.