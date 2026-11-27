LECCE – Lecce si prepara a vivere il Natale tra le luci del centro storico, l’arte e i profumi della tradizione. Da sabato 5 a martedì 8 dicembre, Natale con iTEG arricchisce il ponte dell’Immacolata con quattro giornate di appuntamenti a Palazzo Scarciglia e nella Chiesa di Sant’Elisabetta, con un programma pensato per coinvolgere adulti e bambini e scaldare i cuori in vista del Natale.

Per tutta la durata dell’evento, dalle 11 alle 22, i mercatini di arte, artigianato e gusto saranno tra i protagonisti della manifestazione: un’occasione per passeggiare tra i banchetti allestiti nelle sale storiche del palazzo, scoprire creazioni originali, prodotti artigianali e specialità gastronomiche, e scegliere i primi regali di Natale, anche all’insegna della solidarietà. A completare il percorso, nella chiesa sarà possibile visitare la mostra artistica e ammirare le opere esposte, disponibili anche per l’acquisto.

In programma poi degustazioni, incontri, laboratori creativi, momenti legati alla tradizione e occasioni di intrattenimento. La manifestazione, inoltre, si estenderà dentro e fuori le mura della città, dal centro storico a piazza Mazzini e ancora oltre, grazie al circuito dei Punti Partner dell’evento, nei quali si potrà usufruire di speciali convenzioni e benefit con l’iTEG CARD che si può ritirare gratuitamente a Palazzo Scarciglia.

Il programma si aprirà sabato 5 dicembre: alle 12.30 è prevista un’incursione artistica con un figurante di Improvvisart mentre alle 16.30 si esibiranno le piccole allieve dello Studio diretto da Sabrina Cerasa e incursione di “Natale trampolando” con Andrea Chironi, in arte Spaghetto, alle 19.

Tante le attività per i più piccoli: ci saranno la cassetta delle letterine a Babbo Natale e i laboratori creativi, in programma ogni giorno dalle 15 alle 17.30: dalla scrittura della letterina agli addobbi per l’albero, e poi la foto ricordo con oggetti di scena messi a disposizione. Sabato 5 dicembre alle 15.30 è previsto il laboratorio sul tema delle “3R” con Gix Art. Lunedì 7 dicembre, alle 11 e alle 15, si terranno i laboratori artistici con l’artista visiva Violetta Bisconti; alle 15 è inoltre in programma il face painting per i bambini con la make-up artist Simona Sabato, che alle 18 guiderà un workshop di make-up per le feste.

La cucina e i prodotti del territorio saranno protagonisti per tutta la manifestazione. Dal 5 all’8 dicembre, dalle 12 alle 21, l’area street food proporrà pittule e calzoni preparati al momento; dalle 11 alle 20 ci saranno inoltre occasioni di relax con tè, cioccolata e caffè. Domenica 6 dicembre alle 11 “Colazione a Palazzo” e show cooking del pasticciotto, seguito da una degustazione a cura del pasticcere salentino Giorgio Romano. Lunedì 7 dicembre, dalle 12 alle 15, sarà la volta della puccia della Vigilia, un momento imperdibile tra degustazione e racconto della tradizione. Martedì 8 dicembre, dalle 11 alle 18, spazio alla cioccolata dell’Immacolata.

Gli incontri con i sommelier AIS proporranno abbinamenti con olio, bollicine, vini e cioccolato: sabato 5 dicembre alle 18, degustazione di oli; domenica 6 dicembre alle 18, appuntamento con le bollicine; lunedì 7 dicembre alle 18, degustazione di vini e abbinamenti per la tavola delle feste; martedì 8 dicembre alle 18, degustazione di cioccolato. Le degustazioni sono prenotabili sul sito www.nataleconiteg.it.

Spazio anche alla cultura: domenica 6 dicembre alle 17 si terrà la presentazione del libro di Antonio Fasano. Alle 19 torna “Natale trampolando” con Andrea Chironi. Lunedì 7 dicembre alle 17 il giornalista Flavio De Marco parlerà delle radici e delle tradizioni natalizie in Puglia.

Martedì 8 dicembre alle 20.30, la manifestazione si concluderà con il brindisi finale.

Con Natale con iTEG, Palazzo Scarciglia e la Chiesa di Sant’Elisabetta diventano luoghi di incontro e condivisione, dove arte, tradizioni, creatività e sapori del Salento si intrecciano in un’unica esperienza. Quattro giorni per vivere la magia delle feste, riscoprire il piacere di stare insieme e lasciarsi accompagnare nell’atmosfera natalizia, tra le bellezze del centro storico di Lecce e oltre. L’ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 11 alle 22.