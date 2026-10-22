Piano sosta e strisce blu a Lecce: dura presa di posizione del Codacons contro l’estensione dei parcheggi a pagamento

LECCE – Un duro attacco all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Lecce sul tema della mobilità urbana e della riorganizzazione dei parcheggi in città. A sollevare una forte protesta è la sede provinciale del Codacons, che contesta apertamente i contenuti della recente delibera con cui la giunta ha qualificato quasi l’intero tessuto urbano consolidato, estendendosi fin quasi alle arterie della tangenziale, quale “zona di particolare rilevanza urbanistica”.

Secondo l’associazione a tutela dei consumatori, tale qualificazione tecnica rappresenterebbe lo strumento formale utilizzato dal Comune per superare le prescrizioni del Codice della strada, che impone la presenza di un’adeguata quota di stalli gratuiti nelle immediate vicinanze delle aree a pagamento. La deroga applicata su larga scala spianerebbe così la strada a un raddoppio quasi totale dei parcheggi a pagamento, destinati a salire da circa 6.700 ad oltre 12.000, introducendo la sosta tariffata anche nei quartieri residenziali oltre la circonvallazione e prevedendo il pagamento domenicale nelle aree centrali.

Il Codacons evidenzia le pesanti ripercussioni economiche dell’interventi, destinate a colpire in primo luogo i residenti delle aree periferiche e i lavoratori pendolari che quotidianamente raggiungono il capoluogo dalla provincia per ragioni professionali. Un aggravio di spesa per le famiglie che si inserisce in un contesto economico già caratterizzato dalla perdita di potere d’acquisto e dal rialzo del costo della vita.

L’associazione critica inoltre la tempistica del provvedimento, evidenziando come l’inasprimento delle tariffe e la proliferazione delle strisce blu anticipino la reale attivazione delle infrastrutture di supporto, come i parcheggi di interscambio e il potenziamento delle linee del trasporto pubblico urbano, tuttora in fase progettuale o rinviate al futuro.

Nel richiamare analoghi dibattiti vissuti dal capoluogo salentino già al momento della prima introduzione dei parcometri venticinque anni fa, il Codacons chiede al Comune di Lecce l’immediato ritiro della delibera 359/2026. La richiesta è quella di congelare ogni revisione tariffaria o estensione delle zone azzurre, avviando un tavolo di confronto trasparente con la cittadinanza e subordinando qualsiasi riorganizzazione della sosta alla preventiva realizzazione dei servizi di mobilità alternativa e alla tutela della gratuità dei parcheggi per residenti e lavoratori.