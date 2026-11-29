LECCE – Dai 6.763 posti a pagamento attuali ai 13.274 indicati nel progetto, con un aumento di 6.511 stalli. È il confronto su cui insiste l’opposizione e da cui riparte lo scontro sul Piano sosta di Lecce dopo il voto del Consiglio comunale sui correttivi proposti dalla maggioranza. L’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia accusa la sinistra di ripetere quei numeri “come un disco rotto” e sostiene che i 13.274 posti rappresentino il dato progettuale, distinto da quello esecutivo. Nella grafica diffusa a sostegno della sua posizione, l’assessore indica in circa 9.800 gli stalli a pagamento previsti a regime dal piano della precedente amministrazione guidata da Carlo Salvemini. Una cifra che, secondo Capoccia, l’opposizione avrebbe omesso nel dibattito. Il consigliere comunale di minoranza Antonio De Matteis riprende proprio quel dato e lo mette a confronto con i 13.274 posti di progetto del nuovo piano.

La differenza è di 3.474 stalli, “solo” 3.474 in più, scrive ironicamente riferendosi al “Piano sosta Poli”, come lo ha definito la stessa sindaca Adriana Poli Bortone. La grafica di Capoccia mette a confronto anche tariffe, giorni a pagamento e agevolazioni. Per piazza Mazzini indica una tariffa oraria di 3 euro nel piano Salvemini e di 2,50 euro nel piano Poli Bortone, con una riduzione del 16,7 per cento rispetto alla previsione precedente. Quanto ai giorni a pagamento, la scheda attribuisce al vecchio piano la sosta tariffata sette giorni su sette, mentre per il nuovo indica l’esclusione di sabato e domenica, fatta eccezione per la zona centrale. Per la seconda auto dei residenti il confronto è tra i 190 euro annui previsti dal piano Salvemini e la gratuità indicata per il piano Poli Bortone. I primi 15 minuti, a pagamento secondo la precedente previsione, diventerebbero gratuiti. Per le famiglie con ultrasettantacinquenni nelle zone tariffate, la grafica indica che il vecchio piano non prevedeva agevolazioni, mentre quello della giunta Poli Bortone contempla un’ora di sosta gratuita al giorno. Capoccia dettaglia le misure nel suo intervento. I 15 minuti gratuiti si potranno utilizzare due volte al giorno, per le commissioni rapide e gli acquisti nei negozi.

Sono previsti cinque parcheggi di interscambio, per circa 500 posti complessivi, e un abbonamento di mezza giornata da 30 euro al mese, valido dal lunedì al venerdì nelle zone verdi, gialle e viola. Nelle zone previste, ogni famiglia potrà ottenere fino a due abbonamenti annuali per due auto, pagando soltanto il costo di emissione di 5 euro per ciascuno. Sempre nelle zone previste, l’ora gratuita giornaliera spetterà all’auto utilizzata per assistere persone con più di 75 anni che vivono da sole oppure in nuclei composti esclusivamente da ultrasettantacinquenni. Per l’assessore, sostenere che “il piano resta quello di prima” significa ignorare i correttivi votati e le misure pensate per cittadini, lavoratori, residenti e pendolari. “Le critiche sono legittime”, afferma Capoccia, secondo cui i leccesi devono poter conoscere “tutti i dati, tutte le differenze e tutti i correttivi”. L’assessore rivendica l’impegno a rendere Lecce più accessibile attraverso l’ascolto delle esigenze della città e richiama il messaggio con cui si chiude la grafica: “I leccesi meritano i fatti, non gli slogan”. De Matteis gli risponde riprendendo un’altra frase della scheda: “I cittadini meritano la verità. Su questo siamo pienamente d’accordo”. Il consigliere definisce ironicamente la grafica “chiara e chiarificatrice” e richiama il calendario.

La decorrenza prevista per il nuovo Piano sosta, con l’ampliamento delle strisce blu e gli aumenti delle tariffe orarie, è l’11 gennaio 2027, mentre il piano della precedente amministrazione prevedeva l’ampliamento dal 2029. De Matteis sottolinea poi che a rimettere in discussione il piano proposto da Capoccia e già approvato dal Consiglio è stata la stessa maggioranza che lo aveva votato. I correttivi, osserva, sono ancora contenuti in una mozione e per diventare effettivi dovranno essere recepiti in un apposito atto deliberativo prima dell’entrata in vigore del piano. Il consigliere riporta infine la discussione su quello che chiama “il patto con i cittadini”. In campagna elettorale, ricorda, il centrodestra si era impegnato a non aumentare le tariffe dei parcheggi e a non ampliare il numero dei posti a pagamento. “È su quegli impegni che oggi vi chiediamo di rispondere”, conclude De Matteis, chiedendo alla maggioranza di misurare le proprie scelte anche sulle promesse fatte agli elettori.