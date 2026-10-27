Strisce blu, Poli Bortone apre al Codacons: “Valutiamo le proposte”. Ma nei quartieri la protesta continua

LECCE – La maggioranza, dopo ave concesso i 15 minuti gratis e lo stop del pagamento sui parcheggi comunali delle periferie dalle 14 alle 16, ora prova ad aprire un dialogo con chi contesta. La sindaca Adriana Poli Bortone apre al confronto con il Codacons e si dice disponibile a valutare le proposte dei cittadini, mentre nei quartieri continuano le raccolte di firme contro l’estensione delle strisce blu e i lavori per attuare il nuovo piano della sosta vanno avanti. A Palazzo Carafa, ieri sera, Adriana Poli Bortone ha incontrato i referenti territoriali dell’associazione dei consumatori, Piero Mongelli, Luisa Carpentieri e Cristian Marchello, che nei giorni scorsi avevano contestato pubblicamente le scelte dell’amministrazione. Un faccia a faccia nel quale la prima cittadina ha ascoltato osservazioni e proposte, confermando l’intenzione di coinvolgere anche il Codacons nel tavolo di confronto di prossima istituzione.

“Ritengo importante ascoltare le osservazioni e le istanze che arrivano dai cittadini e da chi li rappresenta – dichiara Poli Bortone – Il confronto è uno strumento utile per approfondire le questioni, raccogliere contributi e valutare possibili soluzioni. Per questo abbiamo invitato anche i referenti del Codacons a partecipare al tavolo di confronto di prossima istituzione”. L’amministrazione, ha aggiunto la sindaca, prenderà in considerazione le proposte che emergeranno, verificandone la fattibilità tecnica e amministrativa e le implicazioni politiche, senza preclusioni aprioristiche. Un’apertura che dovrà ora misurarsi con le richieste di chi contesta il piano e ne sollecita il ritiro. “L’obiettivo è proseguire il percorso di ascolto e approfondimento – conclude Poli Bortone – nella consapevolezza che il dialogo con il territorio sia fondamentale per esaminare le questioni aperte e individuare, laddove possibile, soluzioni che tengano conto delle esigenze della comunità”.

Il Codacons era intervenuto soprattutto sull’allargamento della sosta tariffata ai quartieri residenziali oltre la circonvallazione e sulla qualificazione di un’ampia parte della città come zona di particolare rilevanza urbanistica, contestando l’utilizzo della deroga all’obbligo di prevedere parcheggi gratuiti nelle vicinanze di quelli a pagamento. L’associazione aveva inoltre chiesto di subordinare l’estensione delle strisce blu alla realizzazione delle alternative, dai parcheggi di interscambio al potenziamento del trasporto pubblico. Il confronto istituzionale, intanto, si accompagna a una mobilitazione che attraversa diversi quartieri. Continuano a essere raccolte firme di cittadini e commercianti per fermare il piano: il comitato “Stop alle strisce blu!” ricorda le circa duemila adesioni già ottenute tra Leuca, San Pio, Salesiani, Partigiani e Settelacquare, mentre oltre trecento negozi avevano esposto cartelli contro l’estensione della sosta a pagamento già prima dello scorso Natale.

Il timore degli esercenti è che il costo del parcheggio scoraggi gli acquisti nei negozi di vicinato; quello dei residenti e dei lavoratori è di dover sostenere nuove spese anche per gli spostamenti quotidiani. A San Pio, davanti all’ufficio postale di via Taranto, il sit-in di sabato ha riportato in strada queste preoccupazioni, con le forze del centrosinistra schierate a sostegno della richiesta di sospendere rincari e nuovi stalli. Lecce Città Pubblica ha ribadito la necessità di partire dai servizi e dalle esigenze delle persone, chiedendo il ritiro della delibera e un confronto con chi abita e lavora nei quartieri. Sul piano della contestazione legale torna invece lo Sportello dei Diritti, presieduto da Giovanni D’Agata, insieme all’avvocato Alfredo Matranga, consulente dell’associazione. Nel loro intervento denunciano presunti vizi della delibera e le conseguenze economiche di un provvedimento che, secondo la loro ricostruzione, porterebbe gli stalli da circa 6.700 a oltre 13mila, interessando più di duecento strade e spingendo il perimetro tariffato fino alle tangenziali.

Le contestazioni riguardano il rispetto dell’articolo 7, comma 8, del Codice della strada sulla disponibilità di parcheggi gratuiti, una presunta carenza di istruttoria e la proporzionalità dell’intervento rispetto alle alternative di mobilità disponibili. Si tratta delle valutazioni dell’associazione, che annuncia l’esame della documentazione in vista di eventuali ricorsi. “Questo Piano della Sosta è una vera e propria ingiustizia sociale – sostiene D’Agata – Introdurre una simile ‘tassa sulla sosta’ mentre le famiglie sono strozzate dal caro vita, dall’aumento dei prezzi e dalle bollette insostenibili dimostra una totale mancanza di empatia verso i cittadini. La delibera va ritirata immediatamente in autotutela. In caso contrario, attiveremo ogni strumento legale per bloccarla”. Matranga conferma il lavoro preparatorio: “I presunti vizi di legittimità di questa delibera sono evidenti e non tollerabili, a maggior ragione nell’attuale contesto di crisi economica.

Stiamo raccogliendo tutta la documentazione tecnica per impugnare eventualmente i provvedimenti applicativi”. Lo Sportello chiama quindi alla mobilitazione cittadini, commercianti e comitati di quartiere. Nel frattempo, la macchina operativa non si ferma: proseguono gli interventi per predisporre gli stalli e adeguare la segnaletica, mentre sul fronte delle apparecchiature Sgm ha bandito la fornitura e posa in opera di 221 parcometri. Le strisce blu avanzano e i lavori termineranno a febbraio, quando da via Taranto alla stazione, dai Salesiani ad alcune zone di Santa Rosa, per finire in via Leuca, un fiume di strisce blu si riverserà sulla città e peserà come un macigno sui portafogli dei meno abbienti, soprattutto lavoratori e precari.