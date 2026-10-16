Quarta Caffè porta il Salento nel bicchiere: nasce L’Onesto, l’amaro che racconta quattro generazioni

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LECCE– Ci sono storie d’impresa che attraversano le generazioni senza perdere il legame con le proprie origini, trovando proprio nella capacità di rinnovarsi la chiave per guardare al futuro. È da questa visione che nasce L’Onesto, il nuovo amaro al caffè firmato da Quarta Caffè, storica realtà salentina che sceglie di esplorare un territorio inedito, portando la propria esperienza oltre i confini della tradizionale tazzina.

A dare vita al progetto sono Edoardo e Gaetano Quarta, esponenti della quarta generazione della famiglia di torrefattori, che hanno scelto di trasformare la conoscenza della materia prima in una nuova esperienza di degustazione. Un percorso nel quale la memoria aziendale incontra la sperimentazione, mantenendo il caffè al centro di ogni scelta.

La presentazione ufficiale alla stampa si è svolta oggi, 16 ottobre, a Lecce, negli spazi di Quanto Basta, il cocktail bar fondato nel 2013 da Diego Melorio e Andrea Carlucci, diventato negli anni un punto di riferimento per la miscelazione nel centro storico cittadino. Una scelta che lega idealmente due espressioni del panorama locale del beverage: la cultura della torrefazione e la ricerca nel mondo dei cocktail.

Il caffè come identità, la ricerca come metodo. Il cuore de L’Onesto è un ingrediente che, per Quarta Caffè, rappresenta molto più di una materia prima: il caffè 100% Arabica proveniente da Huehuetenango, in Guatemala. La ricetta contiene il 21% di estratto di caffè Quarta, ottenuto attraverso un processo studiato appositamente per preservare riconoscibilità e complessità aromatica.

Anche la tostatura è stata calibrata in funzione della nuova destinazione. Il caffè viene tostato secondo un profilo dedicato, macinato e utilizzato fresco per l’infusione. Un lavoro di ricerca che ha richiesto prove successive per comprendere il comportamento della materia prima in ambiente idroalcolico e individuare l’equilibrio più adatto.

Il risultato è un amaro dalla gradazione alcolica di 26% vol., in cui l’estratto di caffè si combina con brandy e una preparazione di piante aromatiche. Al naso emergono le note del caffè, accompagnate da sfumature floreali e agrumate; al palato si fanno spazio liquirizia e agrumi, in un dialogo tra dolcezza e componente amaricante.

Dietro questa ricerca c’è anche il percorso professionale di Edoardo Quarta, impegnato nell’area Ricerca & Sviluppo dell’azienda. Dopo le esperienze nella ristorazione in Italia e all’estero, la formazione specialistica e i viaggi nei Paesi produttori, ha conseguito le qualifiche Q-Grader Arabica e Robusta riconosciute dal Coffee Quality Institute. Nel 2014 ha inoltre fondato Edo Quarta Coffee Roasters, realtà dedicata alla selezione di caffè monorigine specialty.

“Volevamo creare un prodotto che sentissimo realmente nostro, sul quale poter mettere la nostra faccia”, racconta Edoardo Quarta, spiegando la volontà di partire da ciò che la famiglia conosce meglio, lavorando sulla materia prima e sulla tostatura per ottenere un risultato riconoscibile anche fuori dalla tazzina.

Il nome è arrivato dopo il prodotto. Durante il lavoro di definizione dell’identità del nuovo amaro, Edoardo e Gaetano hanno riconosciuto in L’Onesto alcuni principi che appartengono da tempo alla cultura aziendale: conoscere la materia prima, rispettarla durante la lavorazione e ricercare un equilibrio concreto tra qualità e prezzo.

Un’idea racchiusa anche nel claim scelto per accompagnare il lancio: “Sincero fino in fondo”. Non soltanto una dichiarazione d’intenti, ma il richiamo a una filosofia produttiva che affonda le radici nella storia della famiglia.

Emblematica, in questo senso, è la convinzione del nonno Gaetano Quarta, contrario al confezionamento sottovuoto del caffè perché non voleva vendere un prodotto che definiva «caffè morto». Da quella visione nacque la scelta di utilizzare confezioni con valvola unidirezionale, capaci di favorire la fuoriuscita dei gas sviluppati dopo la tostatura senza consentire l’ingresso dell’aria.

Con L’Onesto cambia la forma del prodotto, ma resta invariato il principio: rispettare il caffè e mantenerne intatta l’identità.

Quattro generazioni, una storia profondamente leccese. L’identità del nuovo amaro si intreccia con quella di una famiglia che ha costruito la propria storia nel territorio salentino. Le origini dell’attività risalgono al bisnonno Antonio Quarta, che a Lecce avviò la produzione di ghiaccio e gazzose, affiancandovi successivamente la tostatura del caffè. Con il passare delle generazioni, quest’ultima è diventata il cuore dell’impresa, accompagnandone lo sviluppo fino alla realtà industriale di oggi.

Anche l’identità visiva de L’Onesto custodisce un frammento di questa memoria. L’aereo raffigurato sull’etichetta richiama l’immaginario dell’Avio Bar, luogo legato alla storia della famiglia e al mondo dell’aviazione. A reinterpretarlo in chiave contemporanea è Riccardo Corda, illustratore e graphic designer attivo tra musica e advertising, autore anche di artwork per i Nu Genea.

Il risultato è un progetto che guarda alle proprie radici senza indulgere nella nostalgia: un prodotto della nuova generazione Quarta, concepito per ampliare le possibilità di utilizzo del caffè e aprire nuove prospettive nel mondo del beverage.

La presentazione alla stampa del 16 ottobre ha segnato il debutto ufficiale de L’Onesto a Lecce. Per l’occasione, il team di Quanto Basta ha preparato tre drink dedicati al nuovo amaro, pensati per esplorarne le potenzialità in miscelazione e valorizzarne il profilo aromatico.

La scelta di Quanto Basta assume così un significato che va oltre la semplice cornice dell’evento. Nato dall’incontro professionale e dall’amicizia tra Diego Melorio e Andrea Carlucci, il locale ha contribuito negli anni a consolidare la cultura della miscelazione a Lecce, ottenendo riconoscimenti di settore come il titolo di Cocktail Bar dell’Anno ai Barawards 2015 e quello di Bar Team dell’Anno nel 2019.

“Volevamo che la prima presentazione partisse da Lecce e da un luogo capace di raccontare L’Onesto anche attraverso la miscelazione, spiega Edoardo Quarta, sottolineando il rapporto di amicizia, passione e stima che lega la famiglia al team del cocktail bar.

Già disponibile online sul sito di Quarta Caffè, L’Onesto si presenta dunque come una nuova tappa nel percorso di un’impresa che sceglie di innovare senza recidere il filo della propria storia. Un amaro che porta con sé il carattere del caffè, la memoria di quattro generazioni e l’ambizione di raccontare, attraverso un bicchiere, una parte dell’identità salentina.