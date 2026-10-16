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Quarta Caffè porta il Salento nel bicchiere: nasce L’Onesto, l’amaro che racconta quattro generazioni

di Clarissa Rizzo

Dalla cultura della tostatura alla miscelazione, Edoardo e Gaetano Quarta firmano un nuovo progetto che unisce ricerca, identità familiare e tradizione salentina. Da Quanto Basta il debutto ufficiale

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
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