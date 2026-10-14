RSA, il paradosso della Puglia: pochi posti letto e 7mila ancora da accreditare. Anziani e famiglie ostaggio delle attese

PUGLIA – Da dieci anni le residenze sanitarie assistenziali aspettano risposte dalla Regione, mentre i costi aumentano e le tariffe restano inadeguate. Il diritto alla salute rischia di rimanere sulla carta e la mancata assistenza territoriale finisce per pesare anche sui bilanci degli ospedali.

In Puglia si può attendere per anni un posto in una residenza sanitaria assistenziale. Ma aspettare di entrare in una RSA non è come attendere una visita specialistica o un esame diagnostico: per un anziano non autosufficiente, spesso affetto da più patologie, il tempo può fare la differenza tra la vita e la morte. È questo il dramma nascosto dietro i numeri della sanità pugliese, dove si consuma da almeno un decennio un paradosso difficile da giustificare: la Regione dispone di un numero di posti letto nelle strutture residenziali decisamente inferiore rispetto a molte realtà del Nord (3 volte inferiore all’Emilia -Romagna), eppure continua a non riuscire ad accreditare una parte della capacità assistenziale già esistente. Secondo le stime del settore, sarebbero circa 7mila i posti per i quali si attende da anni una soluzione sul fronte dell’accreditamento. Un’emergenza che si trascina tra promesse politiche, risorse insufficienti e procedure interminabili, mentre le famiglie pagano il prezzo più alto.

Le RSA rappresentano un presidio fondamentale della sanità territoriale: garantiscono assistenza continuativa, giorno e notte, a persone che non possono più vivere autonomamente e necessitano di cure, terapie farmacologiche, controlli e personale qualificato. Non sono semplici strutture alberghiere per anziani, ma realtà sociosanitarie che svolgono un ruolo essenziale anche per il funzionamento degli ospedali. Senza una rete adeguata di residenze assistenziali, infatti, i più fragili finiscono per rivolgersi al pronto soccorso o per prolungare la permanenza nei reparti ospedalieri anche quando avrebbero bisogno di un diverso livello di assistenza.

Il risultato è un sistema che rischia di spendere molto di più proprio perché non investe abbastanza nella prevenzione e nella continuità delle cure. I dati confermano la debolezza dell’offerta territoriale: secondo l’Istat, al primo gennaio 2024 la Puglia disponeva di circa 4 posti ogni mille abitanti nei presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari, a fronte di una media nazionale superiore a 7 e di una disponibilità decisamente maggiore in numerose regioni settentrionali. Un divario che diventa ancora più preoccupante considerando l’invecchiamento della popolazione e il crescente numero di persone che necessitano di assistenza continuativa.

A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che questa carenza non nasce oggi. Da circa dieci anni le strutture attendono un percorso capace di garantire accreditamenti, sostenibilità economica e maggiore accessibilità alle prestazioni. Nel frattempo il mondo è cambiato, ma le risposte della politica non hanno tenuto il passo. Prima la pandemia, poi le conseguenze delle crisi internazionali, l’aumento dell’energia, dei costi di gestione, dei materiali e del personale hanno fatto lievitare le spese. Le tariffe riconosciute dal sistema pubblico, secondo le contestazioni degli operatori, non sono state adeguate in misura sufficiente. Così le RSA si ritrovano strette tra due emergenze: da una parte le difficoltà nell’ottenere l’accreditamento dei posti disponibili, dall’altra l’impossibilità di sostenere a lungo costi crescenti con remunerazioni considerate insufficienti. Per accreditare migliaia di posti occorrerebbero diversi milioni di euro, ma continuare a rinviare il problema rischia di produrre conseguenze ancora più costose. Perché quando una famiglia non trova una sistemazione adeguata per un anziano gravemente malato, deve scegliere tra un’assistenza privata spesso economicamente proibitiva, la gestione domestica di una situazione estremamente complessa e il ricorso agli ospedali. Quest’ultima soluzione, oltre a non essere sempre appropriata, può comportare una spesa pubblica ben superiore rispetto a un percorso assistenziale organizzato nelle strutture territoriali. Il risparmio immediato sugli accreditamenti rischia così di trasformarsi in un costo maggiore per l’intero sistema sanitario. Sullo sfondo rimane una questione che non è soltanto economica, ma soprattutto costituzionale. La tutela della salute è un diritto fondamentale e la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte chiarito che le esigenze di bilancio non possono comprimere indiscriminatamente le prestazioni essenziali. La sentenza 195 del 2024 ha ribadito la priorità della spesa necessaria a garantire il diritto alla salute rispetto ad altre destinazioni meno essenziali delle risorse pubbliche. Un principio che rende ancora più urgente affrontare il nodo delle RSA pugliesi, pur senza significare che ogni posto disponibile debba essere automaticamente accreditato.

Intanto la Regione continua a chiedere maggiori finanziamenti al Governo nazionale, ma resta aperto l’interrogativo sulle responsabilità di una programmazione regionale che, nell’arco di un decennio, non è riuscita a superare definitivamente le criticità del settore. Il problema non può essere scaricato soltanto sulla scarsità di risorse statali. Servono scelte, priorità e una strategia capace di trasformare i posti disponibili in servizi concretamente accessibili. Perché dietro ogni numero c’è una famiglia, spesso costretta a sacrifici enormi, e una persona fragile che non può permettersi di aspettare i tempi della burocrazia. È proprio questa la contraddizione più dolorosa della sanità pugliese: mentre la politica discute di bilanci, accreditamenti e competenze, per migliaia di anziani non autosufficienti il tempo continua a scorrere. Quello che per gli uffici è un ritardo amministrativo, per chi aspetta una cura può diventare un’attesa senza ritorno.