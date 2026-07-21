Sanità pugliese, Montanaro gela le RSA: “Per le nuove tariffe bisognerà attendere tempi migliori”. Lavoratori a rischio

BARI – Nessuna nuova risorsa in arrivo da Roma e, soprattutto, nessuna apertura immediata sull’adeguamento delle tariffe per le strutture sanitarie assistenziali. A spegnere le aspettative delle RSA pugliesi è il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, oggi nella Capitale per il controllo ministeriale sui conti della sanità regionale. Un passaggio di verifica ordinario, che non porterà in dote nuovi finanziamenti e che si svolge in una fase particolarmente delicata per i conti del sistema sanitario pugliese. Montanaro non lascia spazio a interpretazioni: “Per gli aggiornamenti delle tariffe che riguardano le RSA bisognerà attendere tempi migliori”. una doccia fredda dopo anni di promesse e attese. È inevitabile l’apertura di un contenzioso, mentre tanti posti di lavoro rischiano di saltare.

La priorità dei vertici sanitari, in questa fase, resta tenere sotto controllo la spesa e gestire con oculatezza le risorse disponibili, mentre la Regione è chiamata a fare i conti con un disavanzo sanitario che ha imposto una stretta sulla programmazione e aumenti dell’Irpef. Paghiamo tutti senza avere servizi migliori. Ma dall’altra parte ci sono strutture che accolgono anziani, disabili e persone non autosufficienti e che denunciano da anni una situazione economica sempre più difficile. Le tariffe riconosciute dal sistema pubblico sono ferme da circa un decennio, nonostante l’aumento dei costi del personale, dell’energia, dei servizi, dei prodotti sanitari e di tutte le altre voci necessarie a garantire l’assistenza.

Le norme prevedono meccanismi di adeguamento, sostengono i gestori, ma gli aggiornamenti attesi non sono arrivati e la crisi occupazionale nel comparto viene ormai indicata come una conseguenza concreta della mancata sostenibilità economica. Per molte strutture, dunque, la strada potrebbe diventare quella dei tribunali. “La politica è sorda da troppo tempo”, è la denuncia che arriva dal settore. Parole che trovano eco nella durissima presa di posizione di Antonio Perruggini, presidente dell’associazione di categoria Welfare a Levante, che dopo l’ultimo Consiglio regionale ha attaccato trasversalmente maggioranza e opposizione: “Che tristezza oggi in Consiglio regionale. Neppure una parola sulle RSA, Centri Diurni, sull’Assistenza Domiciliare, sulle tariffe, sulla salute mentale, sulla riabilitazione, sulla medicina territoriale che è alla base di ogni riforma sanitaria che si rispetti. Durante il Consiglio regionale è andata in onda una farsa bipartisan ove sia il csx sia il cdx hanno cristallizzato l’assenza della necessaria capacità di visione e di proposta. Un agglomerato di accuse reciproche sterili e senza pregio. La Puglia continuerà a navigare nel nulla ove basterà un semplice marinaio a gestire la rotta mentre il capitano della nave può permettersi di stare tranquillamente sdraiato al sole anche se pieno di debiti”. Una situazione che si trascina da tempo tra promesse, tavoli e richieste di intervento.

“La politica si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità”, cantava Fabrizio De André: una citazione che fotografa, secondo gli operatori, due anni trascorsi soprattutto tra discussioni e annunci senza una soluzione definitiva. Il paradosso denunciato dal comparto è che il mancato rafforzamento dell’assistenza territoriale rischia di trasformarsi in un costo ancora maggiore per la sanità pubblica. Le lunghe liste d’attesa per accedere alle RSA e le rette, sostenute in parte dalle famiglie, possono infatti spingere chi non riesce a trovare una risposta sul territorio a rivolgersi agli ospedali, aggravando la pressione sui pronto soccorso e sui reparti e aumentando una spesa sanitaria che la Regione sta invece cercando di contenere. Sul fronte politico si muove il consigliere regionale di Forza Italia Marcello Lanotte, che ha depositato una richiesta di audizione in Commissione Sanità per conoscere nel dettaglio le misure previste per il comparto sociosanitario. “Come è noto, la Puglia è stata sottoposta al Piano di rientro per far fronte alla voragine nei conti di 349 milioni di euro. In questo programma di sacrifici, però, non è dato sapere che misure siano state inserite per i servizi socio-sanitari erogati dalle RSA e dai Centri diurni per persone con disabilità”, afferma Lanotte, chiedendo chiarimenti sia sull’adeguamento delle tariffe sia sull’avvio dell’assistenza domiciliare integrata, ancora in attesa del regolamento attuativo. L’obiettivo dell’audizione, spiega il consigliere azzurro, è ottenere “un quadro di certezza” per i gestori, affinché possano programmare le attività, e per le famiglie dei pazienti. Per ora, però, il messaggio che arriva dal vertice tecnico della sanità pugliese è netto: prima vengono gli equilibri di bilancio. Per le RSA, dopo dieci anni di attesa e con costi che continuano a salire, l’adeguamento delle tariffe dovrà ancora aspettare.