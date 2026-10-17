Supersano, cedimento strutturale nel canale Fao: arrivano nuove pompe idrovore. Il Comune sollecita la Regione a sbloccare i lavori

SUPERSANO – Una nuova pompa idrovora per accelerare lo svuotamento del canale Fao, mentre si attendono interventi strutturali risolutivi e risposte concrete dalla Regione Puglia. È questo il primo risultato dell’incontro che si è svolto venerdì 16 ottobre 2026, presso il Comune di Supersano, tra il sindaco, Bruno Corrado, l’amministrazione comunale e i rappresentanti del Consorzio di Bonifica, per affrontare una criticità che da mesi preoccupa il territorio. La novità più importante riguarda le cause dell’ostruzione del canale: contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, il blocco del deflusso delle acque non è provocato dall’accumulo di rifiuti o detriti, ma da un cedimento strutturale interno. Una situazione ben più complessa, che impone di rivedere le modalità di intervento e individuare soluzioni tecniche adeguate.

Il problema si è aggravato in seguito alle abbondanti precipitazioni dell’ultimo anno. Il canale Fao, che riceve le acque provenienti da numerosi Comuni limitrofi e anche quelle immesse da Acquedotto Pugliese, non riesce più a garantire il regolare deflusso, con conseguenti preoccupazioni per la sicurezza del territorio. Il Consorzio di Bonifica segue la situazione da diversi mesi. Un primo sopralluogo risale a marzo 2026, mentre a giugno sono state effettuate le indagini sul terreno necessarie a verificarne le caratteristiche. Da agosto gli operatori lavorano senza sosta per svuotare il canale e consentire l’accesso alle parti compromesse.

Durante l’incontro di venerdì, il commissario del Consorzio di Bonifica Francesco Ferraro, accompagnato da Giuseppe Scordella e Donato Ratano, ha illustrato al sindaco Corrado e all’amministrazione comunale lo stato degli interventi e le difficoltà emerse. Il cedimento interno rende impraticabile una semplice operazione di ripristino orizzontale, imponendo invece di valutare interventi in verticale, finalizzati alla realizzazione di uno o più canali paralleli a quello esistente. Per accelerare le operazioni e ridurre i rischi, sabato 17 ottobre è stata prevista l’installazione di una seconda pompa idrovora, mentre altre due dovrebbero entrare in funzione nel corso della prossima settimana. L’obiettivo è velocizzare lo svuotamento e creare le condizioni necessarie per gli interventi successivi, salvaguardando persone, abitazioni e attività.

Resta però aperta la questione dei lavori strutturali sui canali Vora e Fao. Il relativo progetto è fermo in Regione da circa tre anni e, secondo quanto evidenziato dall’amministrazione comunale, il commissario ad acta nominato dalla Regione Puglia non ha ancora assicurato lo sblocco degli interventi necessari. Alla luce del cedimento accertato, il progetto già autorizzato dovrà inoltre essere rivisto e adeguato alle nuove condizioni strutturali.

Il Comune ritiene indispensabile intervenire anche a monte del problema, prevedendo nei territori limitrofi vasche di contenimento e un sistema di canali ad ansa, capaci di rallentare l’afflusso delle acque verso Supersano e ridurre la pressione sulla rete esistente. Un ulteriore passo avanti è arrivato dalla Prefettura. Durante la riunione è intervenuta telefonicamente la capo di gabinetto del prefetto, annunciando la convocazione urgente di un tavolo tecnico entro la prossima settimana, con l’obiettivo di individuare un percorso condiviso per superare l’emergenza.

L’amministrazione comunale ribadisce la necessità di un’assunzione di responsabilità da parte della Regione Puglia e chiede tempi certi per l’autorizzazione e l’esecuzione degli interventi. Il ripristino della funzionalità dei canali Vora e Fao viene considerato una priorità assoluta per la sicurezza idraulica non soltanto di Supersano, ma dell’intero comprensorio. Il sindaco e la sua amministrazione rivendicano il lavoro svolto negli ultimi mesi, sottolineando che una problematica di questa portata richiede impegno costante, confronto istituzionale e soluzioni concrete, non polemiche politiche: “La sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio vengono prima di qualsiasi contrapposizione. Continueremo a sollecitare tutti”.