SALENTO – Avere un terreno e una motozappa può essere un punto di partenza. Per rimettere in coltura un fondo, però, bisogna saper lavorare il suolo, potare, irrigare e usare in sicurezza gli attrezzi. Da questa esigenza concreta parte la lettera con cui Marco Margari, di Taviano, chiede alla Regione Puglia di attivare corsi di base per l’agricoltura, aperti a tutti e con priorità per il Salento colpito dalla Xylella.

Il destinatario è Eugenio Di Sciascio, assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, già rettore del Politecnico di Bari. Margari gli riconosce preparazione ed esperienza nella guida di un’istituzione chiamata a tradurre le conoscenze in sviluppo concreto. È anche per questo che gli rivolge una domanda diretta. Perché la Regione, pur potendo contare su più enti preposti alla formazione, non li ha coinvolti, secondo quanto sostiene nella lettera, per organizzare corsi che insegnino l’ABC dell’agricoltura? La richiesta chiama in causa le deleghe dell’assessore allo sviluppo economico territoriale, alle filiere produttive strategiche, alle politiche attive per il lavoro, alla formazione professionale e al sostegno alle micro, piccole e medie imprese.

Margari pensa a lezioni accessibili anche a chi parte da zero. I destinatari sono le persone in cerca di un’occupazione che potrebbero trovarla in agricoltura, quelle che vorrebbero riprendere a coltivare anche solo per il fabbisogno familiare e i proprietari di piccoli appezzamenti che hanno già una motozappa, attrezzi o macchinari, ma devono imparare a usarli con metodo e in sicurezza. Il programma che propone va dalle nozioni di agronomia e dalla gestione di un piccolo fondo alla lavorazione del suolo, dalla potatura all’irrigazione e alla difesa delle colture, fino al reimpianto e alla cura degli ulivi e all’impiego corretto delle macchine agricole.

La lettera rimette così la formazione di base al centro delle politiche regionali per il lavoro e per lo sviluppo delle filiere. Come si sostiene la nascita o la ripresa di una piccola attività agricola, si chiede Margari, se chi è pronto a rimettere mano a un terreno fatica a trovare un posto dove imparare a farlo? Nel Salento segnato dal disseccamento degli ulivi, osserva, il recupero passa anche dai singoli appezzamenti e dalle persone che vivono sul territorio. Ai grandi progetti di rilancio chiede quindi di affiancare un investimento sulle competenze di chi può tornare a coltivare.

Tre le risposte che Margari sollecita dalla Regione. La prima riguarda le ragioni per cui, a suo giudizio, finora non sono stati programmati corsi aperti a tutti nei diversi ambiti territoriali, dando precedenza al Salento. La seconda riguarda gli enti coinvolti, i fondi e le risorse già attivati per la formazione professionale e il motivo per cui non siano stati destinati anche a questa esigenza. La terza riguarda gli impegni che Di Sciascio intende assumere per far partire in tempi brevi corsi pratici, con sedi raggiungibili, orari compatibili con il lavoro e docenti che accompagnino i partecipanti anche sul campo.

“La terra c’è. La volontà c’è. Le attrezzature ci sono. Manca solo la formazione”, scrive Margari. All’assessore chiede una risposta che permetta a chi vuole iscriversi di sapere quando partiranno i corsi, dove si terranno e quali impegni la Regione è pronta a prendere.