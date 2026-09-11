Borse di studio, ventimila studenti ancora nell’incertezza: Udu chiede garanzie alla Regione e minaccia di mobilitarsi

LECCE – A pochi giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie resta ancora aperto il nodo della copertura delle borse di studio universitarie in Puglia. Dalla Regione e dall’Adisu, secondo le rappresentanze studentesche, non sarebbe ancora arrivata una certezza sulla possibilità di garantire il beneficio a tutti gli aventi diritto. Per questo Udu Bari, Udu Lecce e Udu Link Foggia hanno chiesto un incontro urgente al presidente della Regione Antonio Decaro e all’assessora all’Istruzione Silvia Miglietta.

“Le lezioni stanno per iniziare e migliaia di studentesse e studenti pugliesi dovranno affrontare i costi del materiale di studio, del trasporto pubblico e dell’affitto. Circa 20mila di loro sono idonei alla borsa di studio Adisu, un supporto fondamentale che la Regione Puglia garantisce al 100% ormai fin dal 2017”, dichiarano Sahar Locaputo per Udu Bari, Chiara Ammassari per Udu Lecce e Gregorio Pio Carmone per Udu Link Foggia.

La preoccupazione nasce proprio dall’assenza, almeno finora, di garanzie definitive. “Al momento, però, non sono giunte certezze rispetto alla possibilità di coprire al 100% gli idonei: le nostre interlocuzioni con le istituzioni regionali non ci hanno fornito sicurezze e, a distanza di due mesi dall’ultimo incontro, la nostra preoccupazione non fa altro che aumentare”, spiegano i rappresentanti degli studenti.

Per Udu, la piena copertura delle borse rappresenta una soglia dalla quale non si può tornare indietro. “La Regione deve farsi carico di un bisogno fondamentale, garantito dalla Costituzione: non si può promuovere l’idea di una Puglia innovativa se poi non si riesce a garantire il diritto allo studio di base. La copertura al 100% delle borse di studio non è un favore: pur apprezzando gli sforzi fatti finora nella ricerca dei fondi, non siamo disposti ad accettare un arretramento su questo punto, che ci riporterebbe indietro di un decennio piazzandoci tra le Regioni italiane meno virtuose”.

Le organizzazioni studentesche annunciano di essere pronte a iniziative di protesta qualora non arrivassero risposte concrete: “Come sindacati studenteschi siamo pronti alla mobilitazione: il diritto allo studio deve essere garantito, quest’anno e nei prossimi; non è una voce qualunque del bilancio, è un diritto sacrosanto di migliaia di studentesse e studenti pugliesi”.