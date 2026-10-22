Treni, Linea Bari-Lecce: circolazione in graduale ripresa dalle 6.30

Dalle 6.30 di questa mattina è ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Bari- Lecce.
Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana hanno lavorato tutta la notte con mezzi d’opera per ripristinare la piena funzionalità della tratta interessata dall’allagamento di ieri tra Monopoli e Fasano.
Nella giornata di oggi alcuni treni subiscono limitazioni di percorso o cancellazioni.
È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.
Informazioni nelle stazioni e sui canali di Infomobilità di RFI e delle imprese di trasporto.
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