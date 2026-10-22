La ricetta del giorno: Tiramisù

Qualche riga senza procedimento è così che scrivono, la maggior parte delle ricette, la mamma e le nonne..
il segreto è proprio nel procedimento, che puntualmente devo chiedere e farmi spiegare in maniera minuziosa.
Quello che rende speciale i loro dolci è l’esperienza..
Io sono buona e vi scrivo anche il procedimento.
- Montate i tuorli con lo zucchero, fino a raggiungere una consistenza chiara e spumosa.
- Aggiungete il mascarpone.
- Infine, incorporate gli albumi al composto, con movimenti dal basso verso l’alto.
- Bagnate i savoiardi nel caffè, alternando uno strato di savoiardi e uno di crema al mascarpone.
- Terminate con una generosa spolverizzata di cacao.
Questa è la nostra versione del tiramisù e voi come lo preparate?
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