Call center, allarme occupazione nel Salento: migliaia di posti a rischio tra esuberi, delocalizzazioni e AI

LECCE – Il settore dei call center rischia una crisi occupazionale senza precedenti, con migliaia di lavoratori che potrebbero perdere il posto e pesanti ripercussioni anche nel Salento. Le procedure di esubero avviate dalle grandi aziende del comparto, la delocalizzazione delle attività verso Paesi dove il costo del lavoro è più basso e l’avanzata dell’intelligenza artificiale alimentano un clima di crescente preoccupazione. A lanciare l’allarme sono la UGL Telecomunicazioni di Lecce e il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno, che chiedono un intervento urgente del Governo per scongiurare una nuova emergenza sociale. Le cifre fotografano la gravità della situazione: secondo la UGL, nell’ultimo mese sono stati annunciati oltre 2.500 esuberi a livello nazionale, mentre Donno parla di circa 3mila lavoratori coinvolti nelle vertenze del settore. Numeri che riguardano un comparto caratterizzato da una forte presenza femminile e da contratti part-time spesso involontari, con retribuzioni già contenute. In provincia di Lecce la preoccupazione si concentra soprattutto sulle vertenze Konecta e System House, alle quali si aggiunge la situazione di Casarano.



Konecta ha dichiarato esuberi che mettono a rischio oltre mille lavoratori sul territorio nazionale, con conseguenze anche per la sede leccese. Per System House si parla invece di oltre 550 addetti a rischio, con possibili ricadute particolarmente pesanti sullo stabilimento di Supersano, dove lavorano più di 450 persone. Una situazione che si aggiunge alle difficoltà già emerse nella vertenza Enel, per la quale è attivo un tavolo di confronto presso la Regione Puglia. Il deputato pentastellato Leonardo Donno, dopo aver incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti della Cgil e della Slc Cgil di Lecce, ha presentato un’interrogazione al Ministero del Lavoro per chiedere interventi immediati a tutela dell’occupazione.

“La grave situazione di crisi che sta attraversando il settore dei call center necessita di molta attenzione non solo da parte del Ministero del Lavoro ma di tutti gli organi preposti a trovare una soluzione in grado di evitare una pesante deriva occupazionale”, sottolinea il parlamentare. Donno chiede al Governo di chiarire quali iniziative intenda adottare per sostenere il comparto CRM-BPO, salvaguardare i livelli occupazionali e affrontare le conseguenze dell’introduzione dell’intelligenza artificiale. Sollecita inoltre la convocazione di un tavolo nazionale con aziende, sindacati e istituzioni. “Non si può aspettare ancora, migliaia di lavoratori chiedono risposte urgenti. Noi saremo al loro fianco in questa battaglia e continueremo anche a seguire le vertenze presenti nel nostro Paese”, assicura il deputato. Sulla stessa linea, pur con proposte specifiche, interviene Francesco Rocco Antonaci, coordinatore provinciale UGL Telecomunicazioni per il settore Call Center di Lecce, che sostiene il documento elaborato dalla segreteria nazionale del sindacato. “Il settore dei call center non può continuare a essere governato esclusivamente attraverso logiche di riduzione dei costi, delocalizzazioni e progressiva sostituzione del lavoro umano con sistemi automatizzati”, denuncia Antonaci, richiamando l’attenzione sulle conseguenze che queste trasformazioni potrebbero produrre nell’economia salentina.



Uno dei punti centrali della proposta UGL riguarda il ritorno in Italia delle commesse trasferite all’estero. Il sindacato chiede una politica di reshoring, sostenuta da incentivi economici e fiscali, per riportare nel nostro Paese le attività attualmente svolte in Albania, Serbia, Moldavia e Tunisia. “È necessario affrontare una contraddizione evidente: mentre in Italia si dichiarano esuberi e si ricorre agli ammortizzatori sociali, migliaia di attività continuano a essere svolte all’estero. Prima di parlare di eccedenze occupazionali bisogna verificare quali volumi di lavoro possano essere riportati nel nostro Paese, valorizzando le professionalità già disponibili”, osserva il rappresentante sindacale. La UGL chiede anche controlli più rigorosi sul rispetto delle norme che regolano le delocalizzazioni e informazioni periodiche alle organizzazioni sindacali sulle verifiche effettuate e sulle eventuali sanzioni applicate. L’altra grande incognita riguarda l’intelligenza artificiale, destinata a modificare profondamente l’organizzazione dei servizi di assistenza alla clientela.



Chatbot, risponditori automatici e sistemi sempre più evoluti possono ridurre il ricorso agli operatori, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Per Antonaci, tuttavia, l’innovazione non deve necessariamente tradursi in una riduzione dell’occupazione. “L’intelligenza artificiale deve rappresentare uno strumento di supporto e di miglioramento dei servizi, non un meccanismo indiscriminato di sostituzione dei lavoratori”, sostiene il sindacalista, richiamando la necessità di garantire trasparenza nell’interazione tra cittadini e sistemi automatizzati e la possibilità di accedere, nei casi previsti, all’assistenza di un operatore umano. Il riferimento è anche al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’AI Act, e alla disciplina di settore richiamata dalla UGL. C’è poi il rischio di escludere dai servizi una parte della popolazione, soprattutto gli anziani e le persone con minori competenze digitali. Per questo il sindacato sollecita investimenti nella formazione continua, nell’aggiornamento professionale e nella ricollocazione dei lavoratori verso nuove mansioni. Tra le altre richieste figurano il superamento delle gare al massimo ribasso, maggiori garanzie occupazionali nei cambi di appalto e risorse adeguate per gli ammortizzatori sociali, anche alla luce dell’insufficienza dei fondi autonomi del sistema bilaterale di settore rispetto alle necessità segnalate dalle imprese. “Non è accettabile che ogni cambio di commessa si trasformi in una nuova fonte di incertezza per i lavoratori.

La tutela occupazionale deve rappresentare un elemento centrale nell’affidamento dei servizi”, ribadisce Antonaci. La richiesta condivisa è dunque quella di aprire rapidamente un confronto tra Governo, Parlamento, aziende committenti e organizzazioni sindacali, prima che le procedure annunciate si traducano in licenziamenti e nella perdita definitiva di competenze professionali. “La provincia di Lecce non può permettersi di assistere a un progressivo impoverimento del proprio tessuto occupazionale. Difendere i call center significa difendere migliaia di famiglie e un patrimonio di competenze costruito nel corso degli anni”, conclude il coordinatore UGL. La sfida, per istituzioni e imprese, sarà riuscire a conciliare la trasformazione tecnologica con la tutela del lavoro, evitando che a pagare il prezzo dell’innovazione siano soprattutto i territori del Mezzogiorno, dove i call center rappresentano da anni una delle principali opportunità occupazionali.