di Pasquale Ruggiero

PUGLIA – Un nuovo monitoraggio ha abbattuto tutte le speranze, forse ne era rimasta qualcuna ancora in piedi: 2251 nuovi alberi sono risultati positivi alla Xylella. Più che triplicato il numero delle piante infette nella zona di contenimento. È un dramma economico e paesaggistico di proporzioni immense. Il 2 gennaio scorso era stato diffuso l’ultimo aggiornamento: ora sono state riportate sul portale ufficiale regionale EMERGENZA XYLELLA, 2251 nuove piante positive ricadenti tutte in zona di contenimento dove, lo ricordiamo, è previsto l’abbattimento delle sole piante infette. “La malattia avanza e non si ha il coraggio di applicare la decisione di esecuzione UE – spiega Giuseppe Ferro – Già nel 2013 espressi grande preoccupazione per la zona di Gallipoli. La mia preoccupazione traeva origine dalla individuazione di un batterio da quarantena, che mai si era manifestato sul territorio, dal fatto che aveva infettato la pianta maggiormente rappresentativa dell’intero Salento e per ultimo, e non certo per l’importanza, dalla prevedibile impreparazione delle Istituzioni competenti a cercare di far fronte all’emergenza.

Tutto ciò derivava dalla mia esperienza di 23 anni di direzione dell’Aprol di Lecce (a quei tempi l’organizzazione di produttori olivicoli maggiormente rappresentativa a livello di Comunità Europea) e di 5 anni di direzione dell’Area delle politiche di sviluppo rurale della Regione Puglia.

Sono stato inascoltato, soprattutto quando all’inizio auspicavo l’applicazione della normativa comunitaria che prevedeva l’immediata rimozione delle piante infette nella zona cuscinetto poco a nord del comune di Gallipoli”.

Il numero complessivo dei positivi del monitoraggio 2017/2018 ancora in corso sale così ad un valore, ancora PARZIALE di 2.986 piante (a fronte del TOTALE del monitoraggio 2016/2017 di 893 positivi). Dalla cartografia appare sempre più evidente come i nuovi positivi siano l’evoluzione del focolaio di Oria, dove si osserva un’altissima densità che via via decresce fino a i focolai più lontani della zona cuscinetto. La distribuzione delle piante sulla mappa indica la prevalenza delle diffusione naturale di batterio/malattia a breve distanza rispetto alla diffusione passiva dei vettori infetti su distanze maggiori. È una peste in avanzata, senza un antidoto per distruggerla.