Il Balletto del Sud in scena a Lecce con lo spettacolo “From Italy, with love”

LECCE – Il Balletto del Sud torna in scena a Lecce con lo spettacolo “From Italy, with love” sabato 1 e domenica 2 agosto al Chiostro dell’ex Monastero dei Teatini alle 21.30.

Il programma mette in scena, attraverso la coreografia di Fredy Franzutti, alcuni dei tratti salienti dello spirito e delle atmosfere italiane. Le musiche, composte da autori italiani dal 500 al 900, sono brani celebri tratti dal repertorio del melodramma e altri titoli della canzone leggera entrati nel repertorio e nella tradizione musicale italiana.

Monteverdi, Rossini, Verdi, Cilea, Mascagni sono gli autori di questa speciale produzione dedicata all’Italia, che si troveranno affiancati alle canzoni di Tosti, Mina, Battisti, Battiato, Vecchioni, Lauzi e Conte.

Uno spettacolo per “turisti”, dunque per un pubblico pronto a sorprendersi con leggerezza e a passare una serata spensierata, quasi inconsapevole, come quando da turisti si percorre un viale tra palazzi storici, statue e capolavori da ammirare.

Posto unico: intero 20 euro, ridotto 15 (under25 e over65/Soci ProLoco), Unisalento €10 (studenti e personale)

Info e prevendite: BALLETTO DEL SUD, via Attilio Biasco, 10, Lecce, info@ballettodelsud.it, 0832453556. Acquisto online https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/italy-love-lecce.

Lo spettacolo “From Italy, with love” sarà in replica anche domenica 30 agosto 2026 sempre al Chiostro dell’ex Monastero dei Teatini di Lecce.