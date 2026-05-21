Venerdì 22 maggio al Laboratorio Urbano To Kalò Fai di Zollino la terza edizione della festa che celebra i piccoli produttori e le comunità rurali

ZOLLINO (Lecce) – Una festa dedicata all’agricoltura e al cibo contadino, ai piccoli produttori pugliesi e alla comunità rurale che lavora ogni giorno per costruire progetti agro-ecologici, recuperare terreni abbandonati, custodire antiche varietà e salvare una cultura alimentare millenaria.

Venerdì 22 maggio al Laboratorio urbano To Kalò Fai (via Repubblica 22, Zollino, Le) torna per la sua terza edizione FICO! Filiera corta e cibo contadino, che celebra le energie di rete verso un'”agricoltura desiderabile”.

Tra le realtà chiamate a condividere la propria esperienza, c’è per la prima volta anche la Casa delle Sementi inaugurata lo scorso autunno nell’ambito del progetto SEMInativi – coltivare comunità, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e realizzato da Salento km0 (capofila), Agribimbi, Fattizze d’Arneo, Oikos, Eccom, per la promozione della cittadinanza attiva intorno alle tematiche ecologiche. Dalla Casa delle Sementi – che ha sede a Piantagrani, in agro di Cutrofiano, Lecce – arrivano i semi di varietà orticole recuperate dai contadini custodi, che saranno donati e scambiati nel corso della serata.

L’appuntamento è a partire dalle 18.30 con il mercato contadino di piccoli produttori locali.

In contemporanea, Vini Vaganti presenta “Come nasce un movimento. Geografie mobili del vino naturale nel Salento” a cura di Mina Del Prete e Alfredo Polito, con la partecipazione di Mina Del Prete – Az. Ag. Biologica Natalino del Prete, San Donaci; Marta Cesi – Dei Agre, Felline; Paolo Nutricato – Cantina Supersanum, Supersano; Mattia Pasca – Az. Agr. Raffaello Mattia Pasca, Neviano.

Un talk – con degustazione di vini naturali – per raccontare come il vino naturale sia diventato, nel Salento, una geografia in movimento fatta di produttori, scelte agricole, incontri, territori e nuove sensibilità. Una mappa viva di esperienze che stanno cambiando il modo di pensare e raccontare il vino, attraverso un gesto agricolo e politico, capace di custodire il territorio, creare relazioni e immaginare nuove forme di abitare il paesaggio.

Costo degustazione 4 vini + piattino aperitivo: 10€; prenotazioni al numero 328 6594611.

Spazio anche ai più piccoli con i laboratori per bambini a cura di SeminaMenti e del progetto Piccoli Semi.

Alle 20 apre le porte l’Osteria biodiversa con proposte culinarie per tutti i gusti, e a seguire la musica con Baraonda, la jam session di word music a cura di Alessandro Chiga e Samuel Mele che vedrà la partecipazione di Gioele Nuzzo, Alessandro Ferrari e altri musicisti del territorio.

Per informazioni sulle attività e prenotazioni: +39 3298120306.

La Casa delle Sementi

Dall’incontro tra Monocolture Meltdown di CLIMAVORE x Jameel at RCA e Salento a Km0 nasce la Casa delle Sementi, un progetto e un luogo fisico dedicati al recupero e alla diffusione di sementi contadine, alla trasmissione di conoscenze legate all’autoriproduzione, alla selezione e alla cura delle sementi.

I semi messi a disposizione appartengono a varietà contadine, non registrate recuperate e riprodotte dalle realtà agroecologiche del progetto Monoculture Meltdown tra Sicilia e Puglia, regioni ricche di agrobiodiversità ma tra le più colpite dalla siccità e dai danni delle monocolture.

La Casa delle sementi è gestita in modo comunitario attraverso un Sistema di Garanzia Partecipata che permette di conservare in modo dinamico le sementi garantendone qualità e sicurezza. Chi lo desidera, prenotandosi attraverso un apposito form, può richiedere un appuntamento per il ritiro dei semi. Il progetto prevede il pieno coinvolgimento dei beneficiari, che accettano di divenire a tutti gli effetti “realtà propagatrici”: dopo il raccolto, vengono invitati infatti a restituire una parte dei semi affinché il patrimonio custodito presso la Casa possa sempre rigenerarsi e restare a disposizione della collettività.

Le varietà custodite, distribuite e raccolte sono organizzate all’interno di un catalogo digitale realizzato ad hoc, che permette di monitorare e gestire agevolmente l’intero processo.

Ma il progetto non si limita a questo: tra i suoi obiettivi vi è infatti anche quello di individuare nuove varietà di sementi co-evolute e adattate a climi aridi, da poter inserire nelle attività realizzate da SEMInativi.

SEMInativi – coltivare comunità: il progetto

Il progetto SEMInativi, realizzato da Salento Km0 (capofila), Eccom, Oikos, Le Fattizze e Agribimbi, è sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD attraverso il Bando Volontariato 2024.

SEMInativi promuove la cittadinanza attiva intorno a tematiche ecologiche mettendo in rete energie e luoghi culturali e sociali già attivi sul territorio, unendo educazione, arte, ecologia e socialità.

Stare nella natura, partecipare a una piantumazione collettiva o a un’opera d’arte ambientale, “sporcarsi le mani”: unendo pratica ecologica e creatività artistica, il progetto mira a coinvolgere e aggregare nuovi volontari attivi sul territorio, in particolare tra i più giovani.

L’obiettivo è mostrare come il volontariato possa essere un’attività stimolante ed efficace, capace di generare benessere sia per chi vi partecipa sia per la comunità e l’ambiente.

Dalla rete sinergica di progetti e attività costruita da SEMInativi, nei territori di Zollino, Lecce, Cutrofiano, Collepasso e Nardò è già in corso lo sviluppo di un Parco rurale diffuso in cui realizzare una community educativa, con i giovani protagonisti di percorsi di sperimentazione, co-progettazione, creatività, agricoltura sociale, cittadinanza attiva. Il Parco rurale diffuso mette in rete diversi spazi pubblici e luoghi privati gestiti da enti del terzo settore, già presidi di rigenerazione, rafforzandone l’impatto sociale.

Attraverso una metodologia partecipativa, vengono attivati momenti di aggregazione e di riflessione sui temi della collaborazione attiva del cittadino alla tutela del territorio, e con il coinvolgimento di enti e istituzioni.

Tra le azioni di punta del progetto SEMInativi, oltre alla Casa delle Sementi, c’è il Vivaio di Comunità, un incubatore per “i boschi del futuro” a Fattizze d’Arneo (Nardò, Le).