SAN FOCA (Lecce) – “DonaEMOzioni”, ovvero come donare la vita attraverso un semplice ma importantissimo gesto. Mira a diffondere e promuovere la cultura della donazione di sangue, soprattutto tra i giovani, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione della Regione Puglia che sta attraversando l’estate 2018. Si tratta di eventi itineranti che, tra giugno e settembre, toccheranno tutto il territorio regionale. La località di San Foca, il 3 e 4 agosto 2018, ospiterà la tappa salentina, occasione giusta per permettere ai cittadini di Lecce e del Salento donare il sangue a chi ha bisogno: un gesto bello e di grande umanità.

L’evento salentino prevede due diversi momenti. Venerdì 3 agosto, alle ore 10 presso la Lega Navale, la presentazione dell’evento in conferenza stampa. Parteciperanno: Marco Potì, Sindaco di Melendugno; Salvatore Ruggeri, Assessore regionale al Welfare; Francesco Mazzotta, Presidente della Lega Navale; Antonio Gabellone, presidente Provincia di Lecce; Ottavio Narracci, Direttore Generale ASL Lecce; Angelo Ostuni, Direttore Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali (SRC); Antonio Sanguedolce, del comitato direttivo SRC; Antonella Caroli, Dipartimento della Salute Regione Puglia; Nicola Di Renzo, Direttore ad interim del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale; Giuseppe Rollo, rappresentante Civis Provincia di Lecce, Claudio Mele, in rappresentanza dell’Associazione dei pazienti e Piero Marra, presidente del Consiglio comunale di Melendugno. La conferenza sarà moderata da Sonia Giausa, dirigente Ufficio Comunicazione ASL Lecce.

Sabato 4 agosto, sul lungomare di San Foca, sarà protagonista la solidarietà: dalle ore 16 alle 20 è prevista la raccolta straordinaria in cui sarà possibile donare il sangue. Sul lungomare sarà posizionata l’autoemoteca del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e sarà disponibile uno stand informativo in cui verranno fornite informazioni sulla donazione e distribuiti i gadgets della campagna regionale “DonaEMOzioni”. Sarà anche possibile conoscere la campagne di comunicazione e l’attività di sensibilizzazione che la ASL di Lecce sviluppa durante tutto l’anno.

La pagina Facebook aziendale e lo spot pro donazione fanno il paio con le piazze reali, dove nei fine settimana si svolgono le raccolte straordinarie di sangue in aggiunta alla raccolta ordinaria realizzata nei giorni feriali (dalle 8,30 alle 11,30) nei cinque Centri Trasfusionali degli ospedali salentini. La serata del 4 agosto avrà il suo culmine a partire dalle ore 21 e sempre sul lungomare, dove è in programma lo spettacolo di cabaret e musica a cura di Ciakky Show.

Donare il sangue è un atto di solidarietà che, in più, rafforza il senso di comunità. E’ questo, infatti, lo spirito con il quale la Regione Puglia, su impulso del Presidente Michele Emiliano, ha coinvolto le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e dei Servizi Trasfusionali, dando vita alla Campagna “Dona EMOzioni“, con l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura della donazione di sangue tra tutti i cittadini pugliesi ed in particolare tra i più giovani. Un “seme” di generosità che a Lecce, tra le tante iniziative promosse dalle associazioni di volontariato, ne ha fatto germogliare anche un’altra intitolata “Donazione Interforze 2108”.

Promossa dalla Scuola di Cavalleria di Lecce, l’iniziativa si avvale della partecipazione oltre che dell’Esercito, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Dia di Lecce, della Capitaneria di Porto di Gallipoli, dell’Aeronautica Militare e della Prefettura del capoluogo. Una vera e propria maratona di solidarietà tra Forze Armate e Forze dell’Ordine, che ogni settimana affollano il Centro Trasfusionale dell’Ospedale ‘Vito Fazzi’, proprio nel periodo di luglio e agosto, quando è necessario far fronte all’aumentata necessità di sangue. Il “buon esempio” degli uomini in divisa, assieme a quello dei tantissimi donatori volontari, giovani e meno giovani, uomini e donne, è il dono più bello per chi ha bisogno e consente a tutti di sentirsi parte di una comunità civile, generosa e solidale.