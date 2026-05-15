Domenica 17 maggio tutti al “Cicloraduno di primavera”, da Castrì a Melendugno

LECCE – Sport, inclusione sociale e promozione culturale in un’unica iniziativa, attraverso l’utilizzo della bicicletta, anche in forme adattate e inclusive.

Domenica 17 maggio prenderà il via il nuovo Cicloraduno di Primavera, organizzato dall’associazione Camminare Insieme, dal Centro Sportivo Italiano sezione di Castrì e dal Terzo Millennio Laboratorio di Umana Solidarietà, con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Castrì. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato a domenica 24 maggio.

La manifestazione, che partirà da Castrì di Lecce con arrivo al Poesis Park di Melendugno, si propone di abbattere ogni tipo di barriera, promuovendo una visione della mobilità e dello spazio pubblico accessibile a tutti. Non sarà, infatti, soltanto un evento sportivo e ricreativo (intrattenimento musicale per adulti e bambini animato da La Fiesta, estrazione di una bicicletta e tanto altro), ma vuole essere soprattutto come una giornata di inclusione attiva, per favorire la partecipazione di cittadini di ogni età e condizione, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

“Dal punto di vista sociale, l’iniziativa vuole contribuire a rafforzare i legami comunitari, creando occasioni di incontro, condivisione e solidarietà tra i partecipanti, le famiglie e i volontari. Il coinvolgimento diretto di soggetti fragili e delle loro reti di supporto consente di valorizzare le capacità individuali, contrastare fenomeni di isolamento e sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’inclusione e delle pari dignità”, spiegano Maria Grazia Ingrosso, presidente di Camminare Insieme, realtà associativa che da 30 anni opera nel sostegno al welfare territoriale e nella promozione del benessere delle persone con disabilità, Davide Stabile, presidente CSI di Castrì e Andrea Pignataro, presidente Terzo Millennio Laboratorio di Umana Solidarietà.

“Sotto il profilo culturale, il Ciclo Raduno si inserisce in un percorso più ampio di promozione di stili di vita sani e sostenibili, incoraggiando la mobilità dolce e la riscoperta del territorio. L’evento diventa così anche un’occasione per diffondere valori quali il rispetto dell’ambiente, la cooperazione e la cittadinanza attiva, contribuendo alla crescita di una cultura più attenta al benessere collettivo”, concludono i promotori.

Particolare rilievo assume il ruolo del Centro Diurno Sociale Polivalente per diversamente abili “Camminare Insieme” che, grazie alla lunga esperienza nel settore socio-assistenziale, garantirà un’organizzazione attenta e orientata ai bisogni delle persone. L’associazione, infatti, è da lungo tempo punto di riferimento per il territorio e si muove costantemente per mettere in rete istituzioni, enti del terzo settore e cittadini, in un’ottica di collaborazione e di sviluppo condiviso.