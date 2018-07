LECCE – TAP ha messo in queste ore in sicurezza i circa 450 ulivi espiantati lungo il percorso a terra del gasdotto in zona “Le Paesane” presso il cosiddetto Cluster 5, attualmente posto sotto sequestro probatorio. Il trasferimento degli ulivi, dietro nulla osta della Procura della Repubblica di Lecce, si è reso necessario per salvaguardare la salute delle piante e si è svolto in accordo con l’Osservatorio Fitosanitario regionale e il Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce della Regione Puglia.

“Le piante sono state trasferite nel vivaio di Masseria del Capitano dove saranno liberate dalle reti individuali di protezione e collocate sotto un tendone (canopy) identico a quello che già custodisce le 210 piante temporaneamente trasferite lo scorso anno e che evita ogni rischio di contagio con il batterio della Xylella Fastidiosa – fanno sapere dall’ufficio stampa della multinazionale –

Ulteriori informazioni sulla cura degli ulivi sono disponibili a questo link: https://www.tap- ag.it/notizie-ed-eventi/2018/07/24/la-cura-degli-ulivi”.

LA BATTAGLIA DEI NO TAP CONTINUA

L’analisi dei costi e benefici sul gasdotto TAP nel rispetto di Aarhus, degli Accordi di Parigi e dei diritti umani. Ieri i No Tap hanno fatto sapere che va avanti lo studio costi/benefici per preparare un dossier autorevole. “A seguito delle notizie, diffuse in questi giorni, sui ‘costi’ dell’abbandono del progetto TAP da parte dell’Italia, costi differentemente quantificati dalla Società Azera SOCAR e dal Ministero italiano dello Sviluppo Economico, si comunica che Comitati e Cittadini NoTap hanno avviato, con il supporto legale di chi scrive, la procedura di cosiddetto ‘accesso civico generalizzato’, al fine di acquisire tutti i documenti e le informazioni utili a conoscere fondamenti, metodo e merito di quantificazione di tali costi. L’iniziativa, oltre a trovare legittimazione nella legislazione italiana in tema di trasparenza dell’azione pubblica, si radica nella duplice rivendicazione, da tempo portata avanti da chi si oppone al progetto TAP, del pieno e rigoroso rispetto sia della Convenzione di Aarhus sul diritto di informazione e partecipazione del pubblico nelle questioni ambientali, sia dell’Accordo di Parigi sul clima, del 2015.

Il nuovo principio del c.d. drawdown, contenuto in quest’ultimo documento internazionale vincolante l’Italia e l’Unione europea, impone a tutti i poteri pubblici e privati di modulare le analisi costi-benefici su nuovi indicatori di qualificazione e valutazione, fatti propri dall’OCSE e sintetizzabili in due elementi determinanti, che distinguono nettamente l’Europa dall’Azerbaijan: la tutela della cosiddetta sicurezza climatica nel mantenimento di un’opera privata; il rispetto dei diritti umani come condizione di assecondamento degli interessi economici privati nei rapporti tra più Stati, secondo gli standard del Consiglio d’Europa (standard non garantiti dallo Stato azero). Pertanto, l’avvio dell’accesso civico mira a rendere note nei dettagli le fonti a disposizione del Governo italiano per l’utilizzo di tali metodologie, senza le quali qualsiasi analisi costi-benefici risulterebbe anacronistica e dannosa per i cosiddetti “diritti delle generazioni future”, anch’essi fatti propri dalla Convenzione di Aarhus e dall’Accordo di Parigi”.