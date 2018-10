LECCE – L’offerta formativa del dipartimento canto dell’accademia Damus si arricchisce con una new entry d’eccellenza. Si tratta di Annarita Calò Bungaro, proveniente da una famiglia dove il talento è di casa: sorella di Antonio Calò, in arte Bungaro insieme al quale lei è cresciuta musicalmente e continua a lavorare tra gli studi di Bologna e Roma. Da circa quindici anni Anna Rita Calò organizza e dirige in tutta Italia Master Class e corsi di canto rivolti a giovani artisti sulla scrittura, l’interpretazione e la produzione artistica. La nota artista collabora attivamente con i maggiori festival e format italiani inoltre collabora con le maggiori case discografiche. Bungaro è uno degli autori più ricercati dell’attuale panorama musicale italiano, le sue canzoni viaggiano con naturalezza tra le voci icone della musica italiana ed internazionale come Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Ornella Vanoni, Giusy Ferreri, Antonella Ruggiero, Chiara Civello, Marco Mengoni, Neri Marcorè, Petra Magoni, Paola Cortellesi.

Inoltre il cantautore, musicista e produttore di origini brindisine ha scritto e collaborato con nomi della scena internazionale quali Youssou N’dour (Senegal), Omar Sosa (Cuba), Daniela Mercury (Brasile), Ana Carolina (Brasile), Tinkara (Slovenia) Ian Anderson dei Jethro Tull (UK), Paula Morelembaum, Miucha Buarque de Hollanda.)

L’Accademia DAMUS di Lecce apre dunque le iscrizioni ai nuovi corsi di canto avvalendosi di un’artista di alto livello, con una lunga esperienza, e di un team di cantanti – insegnanti di altrettanto livello artistico musicale

Il DAMUS, è un Accademia prestigiosa la piu grande nel Salento diretta da Pamela Manno, ogni anno sforna tanti talenti nel campo della musica, della Danza e del Teatro. Questo importante centro è una tappa obbligata per chi vuole cominciare a cantare, ma anche per chi vuole fare un passo avanti o perfezionare le proprie tecniche canore. In via Marugi, 32 sorge la scuola di formazione Damus, che ogni anno punta sempre più in alto, da oltre un ventennio.