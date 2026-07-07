Provinciali, il centrosinistra con due liste sottrae uomini agli avversari: il centrodestra punta tutto sull’unità

LECCE – Ultimi adempimenti completati e liste ormai definite per le elezioni del Consiglio provinciale del 27 luglio. La competizione prende forma attorno a due strategie opposte: da un lato il centrodestra, che si presenta con un’unica lista unitaria, ma perde uomini; dall’altro il centrosinistra, che sceglie di articolare la propria proposta in due liste, entrambe a sostegno del presidente della Provincia Fabio Tarantino. Una scelta che, secondo la coalizione progressista, punta ad ampliare la rappresentanza dei territori e delle sensibilità politiche, ma che viene letta dal centrodestra come il segnale di una frammentazione interna.

La coalizione civica, moderata e progressista ha presentato le liste “Salento Bene Comune” e “Insieme per il Salento”, sostenute da sedici forze politiche e civiche: Avanti–PSI, Azione, Centro Democratico, CON, Europa Verde, +Europa, Gruppo Civico Comune di Lecce, Italia Viva, La Puglia in Più, Lecce Città Pubblica, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Per la Puglia, PROSSIMA, Salento Bene Comune e Sinistra Italiana.

La scelta delle due liste risponde anche a una precisa impostazione politica. “Salento Bene Comune”, composta da quindici candidati. raccoglie gli amministratori dell’area civica e moderata della coalizione, tanto che tra i nomi di maggiore rilievo figura anche il vicesindaco di Carmiano Salvatore De Cruto, esponente con un passato nell’area politica riconducibile al senatore Roberto Marti. “Insieme per il Salento”, invece, riunisce nove candidati ed esprime in maniera più marcata l’anima progressista e di sinistra dell’alleanza.

Nella lista “Salento Bene Comune” sono candidati Cecilia Attanasio (Arnesano), Maria Rita Buccelli (Campi Salentina), Serena Ines Cagnazzo (Leverano), Oronzo Maurizio Cisternino (Melendugno), Salvatore De Cruto (Carmiano), Attilio De Marco (Casarano), Christian Gnoni (Lecce), Anna Luperto (San Cesario), Ippazio Antonio Morciano (Tiggiano), Stefano Prete (Parabita), Antonio Tramacere (Aradeo), Loredana Tundo (Galatina), Graziano Vantaggiato (Soleto), Francesco Volpe (Morciano di Leuca) e Roberta Zappatore (Nociglia).

La lista “Insieme per il Salento” è invece composta da Laura Alemanno (Copertino), Giovanni Carità (Tricase), Francesco De Nuccio (Patù), Stefano Esposito (Sternatia), Laura Lubelli (Muro Leccese), Giancarlo Marti (Spongano), Antonio Montinaro (Calimera), Chiara Vantaggiato (Cutrofiano) e Maria Katia Verri (Caprarica di Lecce).

“Queste liste sono il risultato di un lavoro politico e amministrativo costruito giorno dopo giorno – afferma il presidente della Provincia Fabio Tarantino – Attorno a questo progetto si è riconosciuta una coalizione composta da forze politiche e civiche che, pur provenendo da esperienze differenti, condividono una visione di Provincia fondata su collaborazione istituzionale, concretezza e responsabilità. La scelta di presentare due liste nasce dalla volontà di garantire ampia partecipazione dai territori e pari opportunità di accesso alle funzioni di rappresentanza, valorizzando il percorso comune insieme a tutte le energie disponibili. L’unità si misura dalla capacità di condividere un progetto e lavorare nella stessa direzione”.

Sul fronte opposto, il centrodestra si presenta con una sola lista che raccoglie sedici amministratori. Tra questi figurano, per Fratelli d’Italia,

Francesco De Vitis (Vicesindaco di Ruffano e consigliere provinciale uscente); Antonio Donno (Sindaco di Muro Leccese); Claudia Falco (Consigliera comunale di Lizzanello); Serena Gigante (Vicesindaco di Giuggianello); Renato Stabile (Consigliere comunale di Lizzanello e consigliere provinciale uscente); Oronzino Tramacere (Consigliere comunale di Lecce); Monia Zecca (Consigliera comunale di Ruffano). Per il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Saverio Congedo la differenza tra i due schieramenti è evidente: “Il centrodestra salentino esprime maturità politica e capacità di sintesi con il varo di una lista unitaria. Un risultato strategico che coniuga gli equilibri di coalizione con le rappresentanze interne dei singoli partiti, traducendosi in un progetto solido e credibile per il territorio. Al contrario, il centrosinistra si presenta frammentato e indebolito in due liste distinte e persino incomplete. Questa spaccatura evidenzia l’esistenza di “due campi” tutt’altro che larghi, confermando una netta difficoltà nel trovare un’azione comune. Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati. La qualità dei profili in campo e la compattezza della coalizione sono la migliore garanzia per assicurare alla Provincia di Lecce un’amministrazione stabile, coerente e all’altezza delle sfide future”. La Lega mette in campo il vicesindaco di Calimera Brizio Maggiore, la consigliera di Calimera, Marta De Carlo, il vicesindaco di Supersano Giuseppe Palese, il sindaco di Squinzano Mario Pede, la consigliera di Salice Valentina Capoccia, il consigliere comunale leccese Claudio Dell’Anna e la presidente del Consiglio comunale di Squinzano, Roberta Giordano. Forza Italia in campo mette anche Vincenzo Carlà, sindaco di Lequile.

Il voto del 27 luglio, riservato a sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale, misurerà dunque non soltanto i rapporti di forza tra centrodestra e centrosinistra, ma anche la capacità delle rispettive coalizioni di trasformare le proprie strategie organizzative in consenso tra gli amministratori chiamati a rinnovare il Consiglio provinciale di Palazzo dei Celestini.