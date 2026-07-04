Minacce di morte ad Andrea Guido, dopo il suo appello alla difesa della fauna marina: “Non mi faccio intimidire dai leoni da tastiera”

LECCE – “Le minacce di morte non mi intimoriscono affatto. Chi ha scritto sui social che vuole ‘schiacciarmi la testa tra gli scogli’ deve comprendere una volta per tutte che lo schermo di un computer o di uno smartphone non garantisce alcuna impunità”.

Lo dichiara in una nota Andrea Guido, Assessore Welfare, Politiche Sociali e Salute e benessere degli animali, replicando duramente ai gravi insulti e alle minacce ricevute nelle ultime ore sul web.

“Non mi faccio intimidire da nessuno, tantomeno da un vile ‘leoncino da tastiera’ – prosegue la nota –. Questi attacchi scomposti e violenti non incideranno minimamente sul mio lavoro istituzionale, che continuerò a portare avanti con la stessa determinazione, trasparenza e serenità di sempre, a testa alta e nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

I legali sono già al lavoro per identificare l’autore del commento e sporgere regolare denuncia alle autorità competenti. I profili social e gli indirizzi IP lasciano tracce indelebili: la violenza verbale e le minacce di morte non possono e non devono trovare spazio nel dibattito pubblico e civile.