Incidenti e tamponamenti all’ingresso di Lecce a causa del fumo di un incendio: traffico in tilt

Paura sulla SS16 Lecce-Maglie, all’ingresso di Lecce, nel tratto che precede la rotatoria di viale Rossini, dove un incendio di sterpaglie, alimentato dal forte vento, ha avvolto la carreggiata in una fitta coltre di fumo, riducendo drasticamente la visibilità e provocando una serie di incidenti. Nel giro di pochi minuti si sono verificati diversi tamponamenti a catena, mentre un’autovettura è finita contro il guard rail nel tentativo di evitare l’impatto con i veicoli che la precedevano.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso agli automobilisti coinvolti, insieme ai vigili del fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che, sospinte dalle raffiche di vento, hanno continuato a propagarsi ai margini della strada.

Le conseguenze sulla viabilità sono state pesantissime: con una coda lunga un chilometro. La SS16 è stata chiusa nel tratto interessato dall’emergenza per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area, mentre in pochi minuti si è formata una lunghissima coda di veicoli diretti verso Lecce. Con il traffico completamente paralizzato e decine di automobilisti bloccati e insidiati dal fumo denso, le forze dell’ordine hanno predisposto un piano straordinario per alleggerire la situazione, facendo defluire in controsenso le auto rimaste intrappolate dietro il punto dell’incidente fino a consentire loro di raggiungere un’uscita utile.

La situazione è rimasta critica per diverso tempo, sia a causa del fumo che continuava a invadere la carreggiata sia per le operazioni di soccorso e di bonifica dell’area. Solo al termine delle operazioni di spegnimento e della rimozione dei mezzi incidentati sarà possibile ripristinare la normale circolazione su uno degli assi viari più trafficati del Salento.