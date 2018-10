LECCE – Partiranno domani, mercoledì 24 ottobre, i ripristini stradali di alcune delle strade interessate dai lavori per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, che consente a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo. I lavori, avviati lo scorso giugno, prendono il via da una convenzione tra il Comune di Lecce e Open Fiber, società compartecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti.

Attraverso un investimento diretto di circa 12 milioni di euro da parte della società, la città di Lecce beneficerà di una copertura capillare – attraverso circa 655 chilometri di cavo in fibra ottica – per una copertura totale di circa 35 mila unità immobiliari, tra famiglie e imprese.

I lavori, della durata di 18 mesi, hanno già interessato i quartieri Santa Rosa, San Pio, Castromediano, San Lazzaro e viale Grassi, via San Cesario e via Lequile.

Il ripristino dell’asfalto, naturalmente a carico di Open Fiber, si distingue in due fasi. La prima è definita provvisoria: taglio su strada largo 10 centimetri, posa dei cavi in fibra e copertura contestuale con malta cementizia di colore rosa. La seconda, quella definitiva, segue di almeno 20-30 giorni la prima, è questo il tempo tecnico necessario a livellare la malta con la carreggiata.

A quel punto, sempre in stretta collaborazione con l’ufficio traffico, si procede alla scarifica e alla stesa del nuovo asfalto a caldo per garantire un ripristino a regola d’arte.

Di seguito l’elenco delle vie interessate dai ripristini definitivi dell’asfalto.

– Mercoledì 24 ottobre

Via Paolo Colaci – tratto compreso tra via De Angelis e via Oronzo Gargiulo

Via Giuseppe De Dominicis – tratto compreso tra via Oronzo Gargiulo e via Domenico De Angelis

– Giovedì 25 ottobre

Via Domenico De Angelis – tratto via De Jacobis e via Colaci

Via Casale Fulcignano – tra via Gioacchino Toma e via delle Anime

Via Gioacchino Toma – tra via Casale Fulcignano e via Egidio Reale

– Venerdì 26 ottobre

Via delle Anime – tratto tra via Casale Fulcignano e via Monte Sabotino

Via Reale – tra via Toma e via Dalmazio Birago

Via De Jacobis – tra via Santa Maria dell’Idria e via Costantino Dimidri.

“Questo progetto – dichiara il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica Alessandro Delli Noci – ha l’obiettivo di velocizzare il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione e aumentando la produttività e la competitività delle imprese. Naturalmente gli scavi hanno comportato qualche disagio ai cittadini, e ce ne scusiamo, ma come promesso stiamo già procedendo a riasfaltare le strade interessate dai lavori in maniera adeguata e veloce”.