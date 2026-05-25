Di Francesco: “La salvezza, il futuro e l’episodio Ramadani allenatore

LECCE – Ad un certo punto era a bordo campo con il mister a dare indicazioni alla squadra, a fine gara ha detto “No, no, non voglio fare l’allenatore, è troppo difficile, io volevo solo vincere”. È il centrocampista Ramadani, uno dei leader della squadra giallorossa, un gruppo compatto, esempio di tenacia e resilienza, che ha portato a termine l’impresa della quarta salvezza consecutiva. Mister Eusebio Di Francesco, dopo le sue due retrocessioni precedenti, ha conquistato la sua salvezza con il Lecce, una catarsi per lui, ma anche un grande gioia:

“Gli ultimi due anni sono stati duri da digerire. Voglio ringraziare il presidente, la società e questi ragazzi splendidi. Non eravamo tra i favoriti e io stesso venivo definito un po’ il “gatto nero”, ma oggi ci siamo lasciati alle spalle anche questa etichetta”.

“Il mio contratto si rinnova automaticamente, ma ci confronteremo con la società per capire se continueremo insieme. Per me non è stato un periodo semplice anche a livello personale e ringrazio chi mi è stato vicino. Ho cercato di adattare le mie idee, mettendo da parte alcuni pensieri per concentrarmi maggiormente sui giocatori e farli sentire a proprio agio”.

Sui suoi giocatori dice: “Straordinari. Per impegno, serietà e dedizione meritano tutto questo. Spesso ho sentito critiche che ritenevo ingiuste. Io non leggo molto, ma certe cose mi sono state riportate. Siamo partiti in estate con tanto scetticismo attorno, ma il gruppo ha sempre creduto nel lavoro”.

Nel finale di gara, lo abbiamo detto, Ylber Ramadani dalla panchina affianca il mister quasi da “allenatore aggiunto”, continuando a sostenere e guidare i compagni anche dopo l’uscita dal campo. Di Francesco ha sottolineato l’importanza del centrocampista nello spogliatoio: “Ramadani è un leader. A volte mi sono affidato a lui per far arrivare alcuni messaggi alla squadra”.

Lo stesso Ramadani ha poi scherzato sul proprio futuro, spiegando di non avere intenzione di intraprendere la carriera da allenatore