LECCE – “Questa mattina in qualità di presidente della Commissione traffico ho incontrato le organizzazioni di categoria dei commercianti per raccogliere idee e proposte da offrire all’amministrazione nell’ambito della costruzione del Piano parcheggi e viabilità nel periodo natalizio. L’incontro è stato proficuo e costruttivo e ha fatto emergere lo spirito collaborativo delle associazioni dei commercianti, che quest’anno più che mai vogliono sentirsi non solo coinvolte ma anche promotrici di iniziative per aiutare i propri clienti che raggiungono Lecce, per fare spese o per divertimento, a parcheggiare più comodamente e a fruire dei servizi che l’amministrazione comunale metterà a disposizione”. Lo dichiara il capogruppo di ‘Sveglia Lecce’, Marco De Matteis.

“Ho acquisito proposte – prosegue – che vanno dal co-marketing sui social (video promozionali del piano parcheggi) e all’interno dei locali serali (mappe e brochure), ai miglioramenti possibili sulla segnaletica dei parcheggi di scambio e dei parcheggi temporanei dei quali il sindaco è riuscito a ottenere la disponibilità nel corso di quest’anno. Ho riscontrato che c’è un comune interesse a incoraggiare chi raggiunge Lecce dalla provincia a un maggiore e consapevole utilizzo delle tangenziali. Al contempo è stato chiesto di conoscere quale sarà lo stato dell’arte dei lavori in corso da parte di Aqp e di Open Fiber nel periodo natalizio, cosa che verificherò con gli uffici preposti nei prossimi giorni.

All’incontro hanno preso parte Federmoda, Federimprese, Confcommercio, Confesercenti, il consigliere Massimo Fragola, in quanto presidente della commissione Attività Produttive, e il dirigente del Settore Mobilità del Comune, architetto Feranndo Bonocuore che ringrazio. Al termine dell’incontro ho acquisito un documento propositivo da parte di Confcommercio e abbiamo convenuto di aggiornarci con ulteriori proposte integrative da parte delle altre associazioni. Con spirito propositivo, e in vista dei prossimi incontri con il governo cittadino riferirò i contenuti dell’incontro sia al sindaco che all’assessore alle Attività Produttive Paolo Foresio. Sono certo – conclude De Matteis – che il lavoro di squadra, la collaborazione e la partecipazione ci porteranno a raggiungere il risultato che tutti auspichiamo: rendere Lecce una città più ordinata, più facile da raggiungere dalla provincia e nella quale sarà più confortevole muoversi nel periodo natalizio”.