di C.T.

PRESICCE (Lecce) – Bomba carta contro una braceria inaugurata giusto un mese fa, ma l’autore viene presto individuato e denunciato.

L’attentato intimidatorio è stato portato a termine nel cuore della notte nel centro storico di Presicce, dove ignoti malviventi hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno davanti ad un ingresso secondario della braceria “Carne Grill & Bar”, situata nella centralissima Piazza del Popolo.

L’atto intimidatorio è stato compiuto attorno alle 5, quando il boato dell’esplosione della bomba carta ha destato bruscamente tutti i residenti. L’ordigno, piazzato davanti ad una porta a vetri protetta da una grata in via Contea, strada laterale rispetto all’ingresso del locale, ha danneggiato l’infisso in ferro battuto ed il vetro della porta, sul quale si è formata la classica “ragnatela”. L’onda d’urto dell’esplosione ha mandato in frantumi anche diversi bicchieri.

Le indagini per risalire ai responsabili, avviate dai carabinieri della stazione di Presicce e dagli investigatori del Norm della Compagnia di Tricase, intervenuti per eseguire i rilievi di rito ed acquisire i filmati delle telecamere presenti in zona, hanno presto consentito di risalire al responsabile: si tratta di M.D., 47enne di Presicce, già noto alle forze dell’ordine.

Riconosciuto grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza, l’uomo è stato denunciato a piede libero con le accuse di danneggiamento di esercizio pubblico nonché detenzione e porto di materiale esplodente. Quando i militari in mattinata hanno raggiunto l’azienda in cui lavora per prelevarlo, indossava gli stessi abiti usati durante il raid.

L’attività investigativa dei carabinieri proseguono per accertare se l’uomo avesse complici ed il movente dell’atto intimidatorio: i proprietari, alcuni soci imprenditori di Taurisano, hanno riferito agli investigatori di non avere mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Le indagini continuano.