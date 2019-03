“PAGLIACCIO.. SEI IL FIGLIO DEL MALE” Ieri, l’aula del Consiglio Comunale di Nardò ha conosciuto la pagina più indegna, cupa ed infame che la storia democratica di questa Città possa ricordare. Non solo l’aumento del 14,47% (il più alto della Provincia) della tassa sui rifiuti, ma la barbarie più profonda di modi e toni. Non abbiamo sentito una sola parola di merito tecnico, a sostegno di ciò che il Consiglio stava esaminando, da parte della Giunta Comunale. Offese, un maremoto di offese gratuite, gravi, indecenti, che sono arrivate a scalfire nel profondo la mia onorabilità e quella della mia famiglia. Non conosco il motivo per il quale il Sindaco pro tempore di questa Città nutra tutto questo astio, questa rabbia immotivata nei miei confronti. Qual è la mia colpa? Quella di essere stato eletto grazie alla fiducia riposta in me da 473 cittadini della nostra comunità? Quella di essere figlio di chi ha avuto un ruolo politico in questa Città? Quella di non aver traslocato armi e bagagli nelle file della sua maggioranza, così come fatto da altri Consiglieri eletti in minoranza e che hanno preferito barattare la fiducia dei loro elettori con qualche poltroncina di comodo? Non riesco a darmi una risposta e francamente neppure mi interessa. Non so come si riesca ad affermare che la discarica di castellino porta il nome della mia famiglia. Neppure la più indomita irrazionalità riuscirebbe a portare un soggetto a fare delle affermazioni così false ed infamanti. Neppure la totale mancanza di giustificazioni valide rispetto ad un aumento delle tasse. Non ho bisogno di affermare che della mia famiglia e di mio padre (che per 20 anni ha svolto il suo ruolo senza mai essere scalfito da una singola “ombra”) ne vado orgoglioso. Non l’ho mai fatto pubblicamente. Questo perché mi è stato insegnato che politica ed affetti personali sono due emisferi differenti. E tali devono restare. Io continuerò a percorrere la mia strada, insieme ai miei colleghi e alle persone che mi sostengono. Senza mai cadere nella provocazione, nella bolgia della menzogna, dell’indegna diffamazione. Perché oltre a contribuire ad irrobustire una coalizione che si candidi a portare la buona Politica al governo della Città, vorrei che terminino di esistere questi continui rivoli di odio e bave di intolleranza, che le istituzioni non dovrebbero mai conoscere. Allo stesso tempo, però, ho il diritto e il dovere di difendere la mia onorabilità e quella della mia famiglia.

