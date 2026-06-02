Non si ferma all’alt e fugge via con 2 chili di droga in auto. Arrestato un 27enne

Carmiano (Lecce) – Non si ferma all’alt dei carabinieri e scatta l’inseguimento per le vie del paese. Una volta raggiunto dai militari dell’Arma, poi, si scopre la ragione della fuga: aveva in auto una ventina di panetti di hashish per un peso complessivo di 2 chili di sostanza stupefacente.

A finire nei guai un 27enne brindisino di Mesagne, volto già noto alle forze dell’ordine, in trasferta a Carmiano. Anche per questo forse nei suoi confronti, ieri pomeriggio, è scattato un controllo ad un posto di blocco. Ma alla vista della paletta dei carabinieri della stazione di Carmiano, invece di fermarsi, l’uomo ha spinto sul pedale dell’acceleratore.

I militari si sono così messi all’inseguimento del fuggitivo, che non ha fatto molta strada ed è stato ben presto bloccato.

La droga è stata posta sotto sequestro e il 27enne è stato portato nella Casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.